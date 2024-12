OM : «Une fin d'année de merde», le coup de pression de De Zerbi !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Deuxième du classement avant la 14ème journée de Ligue 1, l'OM vient de passer deux grands obstacles sur sa route, en dominant Lens et Monaco. Mais le mois de décembre reste chargé, puisque les hommes de Roberto De Zerbi affronteront l'ASSE ce dimanche et Lille la semaine prochaine. L'entraîneur italien a pour ambition de continuer sur la même voie pour bien terminer l'année 2024 avant les fêtes.

En perte de vitesse l'an dernier, l'OM devait inverser totalement la situation cette saison pour redevenir un prétendant sérieux au podium de Ligue 1. Avec l'arrivée de Roberto De Zerbi à l'intersaison, le club a réussi son pari pour le moment. Mais attention, l'entraîneur italien ne veut pas que ses joueurs ralentissent la cadence à l'approche des fêtes de fin d'année.

De Zerbi ne tolérera aucun relâchement

Vainqueur de l'AS Monaco dimanche dernier, son principal concurrent pour le moment, l'OM voudra aller chercher une nouvelle victoire face à l'ASSE. Une équipe que le club retrouvera à l'occasion des 32èmes de finale de Coupe de France le 22 décembre prochain après le duel à domicile face au LOSC. « Il ne faut pas gagner les deux prochains, mais les trois prochains matches. Sinon ce sera une fin d'année de merde ! », prévient Roberto De Zerbi en conférence de presse ce vendredi.

« Il faut gagner les trois prochains matches »

Depuis le début de la saison, les joueurs de Roberto De Zerbi ont obtenu de bons résultats, qui leur permettent de croire sérieusement au podium à la fin de la saison. Mais pas question de se croire trop vite en vacances. « Je n'ai jamais mis de règle en terme de gestion des repos. J'essaie de laisser le plus possible les joueurs libres en dehors du terrain. Parfois, donner un ou deux jours de plus de libre est juste. Mais parfois il faut aller en mise au vert et faire les choses que les autres équipes ne font pas. On ne peut pas gérer un vestiaire comme on gère une diète. Riz blanc le lundi, viande blanche le mardi... Non, il faut savoir quand est le bon moment. Je ne veux pas voir les bagages de vacances dans le vestiaire, sinon je les brûle », conclu Roberto De Zerbi.