L’OM boucle un renfort surprise, De Zerbi réagit !

Voilà un renfort auquel on ne s'attendait clairement pas du côté de l'OM. En effet, comme ça a été révélé par L'Equipe, le club phocéen a décidé de s'entourer de Frank Schneider comme consultant arbitrage. En conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi a livré son regard sur ce renfort à Marseille.

A plusieurs reprises, depuis le début de la saison, l'OM a poussé un coup de gueule contre l'arbitrage. On se souvient notamment de la colère de Mehdi Benatia après l'Olympico. Cela avait alors coûté cher au Marocain et pour éviter que ces situations ne se reproduisent, l'OM a pris les choses en main. A Marseille, on a ainsi décidé de s'entourer d'un consultant arbitrage en la personne de Frank Schneider selon les révélations de L'Equipe.

« Ça pourrait nous aider »

En conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi a été interrogé sur ce renfort surprise à l'OM. L'entraîneur olympien a répondu : « Ça pourrait nous aider dans l'explication des règles, qui changent souvent, dans la gestion des émotions sur le terrain, comprendre et parler avec les joueurs. Quand aider l'arbitre sur le terrain, quand se taire, je n'ai pas encore parler avec lui ».

« Une expertise précise »

Pour le quotidien sportif, l'OM avait expliqué les raisons de cet appel à Frank Schneider pour y voir plus clair concernant l'arbitrage. Au sein du club phocéen, on expliquait alors : « Tout le monde a une opinion sur l'arbitrage, sur les décisions au cours d'un match, mais nous souhaitons obtenir une expertise précise ».