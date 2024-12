Un renfort étonnant arrive, l’OM s’explique

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Depuis maintenant un peu plus d’un mois et la réception du PSG, l’OM a accueilli un renfort surprise en la personne de Frank Schneider, dont l’arrivée n’a pas été annoncée. L’ancien arbitre international, retraité depuis 2022, est devenu consultant en arbitrage pour le club marseillais, qui veut « obtenir une expertise précise » sur ce point.

Depuis le début de la saison, plusieurs dirigeants de l’OM ont été sanctionnés pour des critiques envers les arbitres. C’était le cas de Medhi Benatia après la victoire sur la pelouse de l’OL (2-3), puis d’Aziz Mady Mogne après la réception d’Angers (1-1), ainsi que de Pablo Longoria, à qui il était reproché son comportement en tribune.

Pogba - OM : L’équipe de France chamboule son mercato ? https://t.co/EhXAkXxcto pic.twitter.com/uojjJvXe8X — le10sport (@le10sport) December 4, 2024

Un consultant en arbitrage est arrivé à l’OM

Comme indiqué par L'Équipe, depuis le Classique face au PSG le 27 octobre dernier, l’OM s’est attaché les services d’un consultant en arbitrage en la personne de Frank Schneider. Ancien arbitre international, retraité depuis 2022, il avait occupé des fonctions similaires à Strasbourg lors de la saison 2022-2023. Ce qui avait éveillé l’intérêt de l’OM, qui avait également observé cela dans d’autres clubs étrangers.

« Nous souhaitons obtenir une expertise précise »

Frank Schneider n’intervient, pour le moment, pas auprès du groupe professionnel, mais est en contact direct avec le staff de Roberto De Zerbi. Le but étant d’expliquer des situations précises, rappeler des règles ou faire de la prévention sur des comportements. À tous les matchs à domicile, il donne son expertise à la direction de l’OM en temps réel sur des faits de jeu et des décisions arbitrales. « Tout le monde a une opinion sur l'arbitrage, sur les décisions au cours d'un match, mais nous souhaitons obtenir une expertise précise », explique-t-on du côté du club marseillais. Avec l’expertise de Frank Schneider, l’OM espère mieux comprendre les décisions arbitrales et améliorer ses relations avec les arbitres.