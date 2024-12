Mercato : L’OM a bouclé un transfert magistral

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour remplacer Pau Lopez, écarté par Roberto de Zerbi, la direction de l'OM a pris la décision de recruter Geronimo Rulli, champion du monde 2022 et qui présente l'avantage de bien connaître la Ligue 1 suite à son passage à Montpellier (2019-2020). Et cette décision s'apparente de plus en plus à une jolie pioche. Sa sérénité et son expérience font de lui l'un des cadres de l'OM.

Le téléphone de Roberto de Zerbi a chauffé cet été. Fraîchement arrivé à l’OM, le technicien italien avait contacté de nombreuses pistes de Pablo Longoria, notamment Geronimo Rulli. Âgé de 32 ans, le portier argentin a été désigné comme le successeur de Pau Lopez. Et malgré quelques erreurs de placement sur certaines frappes, l’ancien gardien de Montpellier s’est vite imposé comme un choix évident. Rulli, qui comprend très bien le français, est aujourd’hui l’un des leaders du club marseillais. Et les louanges sont nombreuses.

« Rulli est l’un des meilleurs du championnat »

Ancien coach du TFC, Alain Casanova ne voit aucun défaut chez lui. « Rulli est l’un des meilleurs du championnat. Il n’a aucune faiblesse. Mentalement, il dégage de la maturité et de l’assurance. Ce qui m’impressionne chez lui, c’est sa faculté à rester concentré pendant toute la durée du match. Il n’a pas de temps faibles. Sa régularité est aussi une force » a-t-il déclaré à la Provence. Même son de cloche chez Laurent Spinosi, ancien entraîneur des gardiens à l’OM : « C’est l’un des meilleurs de l’effectif. Il anticipe très bien, est très bon au pied, et apporte une sérénité qui manquait ».

L'OM a trouvé son gardien pour les prochaines années

Dans les colonnes de L’Equipe, Jérôme Alonzo le désigne comme le digne successeur de Steve Mandanda. « La force tranquille n’est pas donnée à tout le monde, surtout à l’OM. N’est pas Steve Mandanda qui veut. Rulli a endossé le costume avec une vitesse qui m’a sidéré, et il réussit aussi les matchs où il a peu d’arrêts à faire. Avec lui, Marseille a un gros avantage car que je ne vois que le Lillois Lucas Chevalier devant lui » a déclaré l’ancien gardien du PSG. Il ne lui reste plus qu’à s’engager sur la durée, alors que son contrat court jusqu’en 2027.