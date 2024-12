L’OM s’enflamme pour sa dernière recrue, «une chance de l’avoir»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Si cet été, l’OM s’est montré très actif pendant le mercato estival, le club phocéen a frappé un énorme coup quelques semaines après la fermeture du marché des transferts. Ancien du PSG et international Français, Adrien Rabiot s’est engagé deux ans à Marseille. Ce vendredi, Roberto De Zerbi s’est confié sur l’importance du milieu de terrain, lui qui se considère chanceux de pouvoir compter sur un tel talent.

La semaine dernière, l’OM a frappé très fort en s’imposant (2-1) face à l’AS Monaco. Ce dimanche soir, la formation de Roberto De Zerbi se déplace sur la pelouse de l’ASSE en conclusion de la 14ème journée de Ligue 1. Clairement, le technicien italien va certainement chercher à s’appuyer sur son trio du milieu de terrain composé de Pierre-Emile Hojberg, Valentin Rongier, et d’Adrien Rabiot.

Rabiot prend de l’importance à l’OM

Arrivé à Marseille en septembre dernier, l’ancien joueur du PSG est en train de retrouver son meilleur niveau au sein du club phocéen. A 29 ans, Rabiot est assurément l’une des pièces maîtresses de Roberto De Zerbi, qui s’estime très chanceux de pouvoir bénéficier d’un tel élément au sein de son entrejeu.

« C'est un joueur complet, un joueur total »

« Rabiot peut jouer à n'importe quel poste, c'est un joueur complet, un joueur total, c'est une chance pour nous de l'avoir. Il fait une super saison et je suis très content de lui. Je le fais jouer un peu plus haut parce que la doublette Rongier-Hojbjerg offre un équilibre et une qualité. Et on réussit à libérer Adrien. Je veux qu'il soit libre d'attaquer les espaces et la profondeur. Il le fait bien », a lâché le coach de l'OM en conférence de presse ce vendredi.