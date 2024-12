OM : De Zerbi annonce un coup dur

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vainqueur d'un duel important face à l'AS Monaco dimanche dernier, l'OM aura à cœur de surfer sur la même dynamique face à une équipe beaucoup moins impressionnante. Présent en conférence de presse à deux jours de la rencontre contre Saint-Etienne, Roberto De Zerbi n'a pas apporté une bonne nouvelle concernant Valentin Rongier.

Deuxième du classement de Ligue 1 avant la 14ème journée, l'OM veut terminer l'année sur une note positive en remportant tous ses matches. Le faux pas semble interdit face à l'ASSE dimanche, au vu des difficultés des Verts cette saison. Mais Roberto De Zerbi pourrait être contraint de se passer de Valentin Rongier pour ce rendez-vous, lui qui retrouvait pourtant une bonne forme.

«Rongier a eu un problème physique»

Buteur face au RC Lens, Valentin Rongier a réussi à retrouver une place dans l'effectif en étant titularisé lors des deux dernières rencontres. Toutefois, le milieu de terrain passe une semaine difficile sur le plan physique, et ce n'est pas une bonne nouvelle à l'approche du match de dimanche. « La semaine dernière a été lourde, pesante, le match a été compliqué physiquement et mentalement contre Monaco, mais on a bien travaillé, tous les joueurs sont bien. Rongier a eu un problème physique hier soir (jeudi), un petit coup de froid, donc je l’ai laissé tranquille, pareil pour Luis Henrique qui joue à un poste qui demande beaucoup, mais ce sont des choses normales » avoue Roberto De Zerbi en conférence de presse ce vendredi.

L'OM surfe sur la bonne vague

Après les deux victoires obtenues contre Lens et Monaco, l'OM a trois rendez-vous avant les vacances de Noël, Saint-Etienne en Ligue 1 donc, mais aussi Lille la semaine prochaine et à nouveau les Verts en Coupe de France. L'objectif est bien sûr de remporter les trois matches, comme l'a ainsi confié De Zerbi. Il faudra pour cela apporter la même efficacité sur le terrain. L'éventuelle absence de Valentin Rongier ce week-end pourrait coûter cher.