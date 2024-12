OM : «Je les brûle», De Zerbi menace son vestiaire !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Victorieux d'un combat crucial le week-end dernier face à Monaco, l'OM voudra connaître le même succès lors des derniers matches de l'année 2024 ces prochaines semaines. Les hommes de Roberto De Zerbi ne doivent pas ménager leurs efforts avant les fêtes. D'ailleurs, l'Italien a fait clairement comprendre qu'il n'apprécierait pas le moindre écart de la part de ses joueurs.

Auteur de bons débuts à la tête de l'OM cette saison, Roberto De Zerbi a pour mission de replacer l'OM parmi les meilleures équipes du championnat. Avant le début de la 14ème journée, le club est repassé à la 2ème place de la Ligue 1, à égalité avec l'AS Monaco, vaincu à domicile la semaine dernière. Il ne faudra pas ralentir la cadence ce week-end face à l'ASSE, et ce, pour confirmer les efforts des derniers mois. Et l'entraîneur italien se chargera de le rappeler à ses joueurs.

De Zerbi lance un gros avertissement

Cette saison, l'OM n'a que la Ligue 1 pour se satisfaire, et le club ne veut manquer aucun rendez-vous pour avoir la meilleure place à la fin. Mais avant les fêtes de fin d'année, il reste encore trois matches : deux en Ligue 1 et un en Coupe de France. « Il ne faut pas gagner les deux prochains, mais les trois prochains matches. Sinon ce sera une fin d'année de merde ! Je n'ai jamais mis de règle en terme de gestion des repos. J'essaie de laisser le plus possible les joueurs libres en dehors du terrain. Parfois, donner un ou deux jours de plus de libre est juste. Mais parfois, il faut aussi aller en mise au vert et faire les choses que les autres équipes ne font pas » explique Roberto De Zerbi en conférence de presse ce vendredi.

«Je ne veux pas voir des bagages dans le vestiaire»

En prenant son nouveau rôle très à cœur, Roberto De Zerbi veut le meilleur pour le club, et il ne laissera rien passer, comme il l'a fait clairement comprendre. « On ne peut pas gérer un vestiaire comme on gère une diète. Riz blanc le lundi, viande blanche le mardi... Non, il faut savoir quand est le bon moment. Je ne veux pas voir les bagages de vacances dans le vestiaire, sinon je les brûle » poursuit l'Italien. Le message est bien passé.