«Il a pris cher» : Laure Boulleau balance en direct

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Mercredi, le PSG s'est incliné sur la pelouse du Parc des Princes face à Liverpool après avoir pourtant dominé les débats assez largement. Les hommes de Luis Enrique ont eu une petite imprécision en défense qui leur a coûté la victoire et qui les place dans une position délicate avant le match retour à Anfield. Si Gianluigi Donnarumma est la cible des critiques, Laure Boulleau pointe du doigt un autre joueur.

En ayant la main sur le jeu sans pour autant réussir à trouver le chemin des filets, le PSG n'a pas pu éviter un scénario frustrant bien connu. Pour Laure Boulleau, la faute vient davantage de la défense que de Gianluigi Donnarumma, souvent épinglé pour ses erreurs.

Le PSG accusé de tricherie, il pousse un coup de gueule !

➡️ https://t.co/eYJZvFqxuH pic.twitter.com/FDaGEBTVJL — le10sport (@le10sport) March 9, 2025

Donnarumma fautif ?

Pointé du doigt surtout quand on compare avec son homologue de Liverpool, Gianluigi Donnarumma n'a pas pu éviter la défaite des siens mercredi dernier. Pourtant le gardien italien est loin d'être le seul responsable d'après Laure Boulleau. « Donnarumma a pris un peu cher, car il n’a pas fait l’arrêt qu’il a fait, mais je m’arrête plus sur le positionnement de Nuno Mendes car c’était mon poste et je trouve qu’il dort un peu » débute la consultante dans le Canal Football Club.

Nuno Mendes piégé

Plutôt bon dans ce match pour bloquer Mohamed Salah, Nuno Mendes a commis une petite erreur qui a eu de lourdes conséquences. « Ce qui l’a tué, c’est la sortie de Salah. Il était ultra concentré, il a fait l’un des meilleurs matchs défensifs que j’ai vu, Elliott rentre et je pense qu’il a dû se relâcher mentalement, et ça n’a pas manqué » poursuit Boulleau.