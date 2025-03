La nouvelle star du PSG est annoncée !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Recruté contre un chèque de 60M€, Joao Neves fait l'unanimité au PSG. Malgré son jeune âge, le milieu de terrain de 20 ans affiche une maturité déconcertante, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des champions. Ancien international français, Claude Makélélé se montre impressionné par sa générosité sur le terrain.

Le pari se révèle gagnant. Acheté 60M€ l’été dernier, Joao Neves donne l’impression d’être là depuis plusieurs années. Très vite, le milieu de terrain portugais s’est fondu dans la masse, malgré son jeune âge et son manque d’expérience en Ligue 1. Formé au Benfica, Joao Neves s’est imposé dans le cœur du jeu parisien, malgré une concurrence certaine à son poste. Très apprécié de Luis Enrique, il avait été encensé. « Il avait déjà ses qualités. Les qualités et capacités de Neves étaient évidentes à Benfica, nous voyions que ça allait être un joueur très important pour nous. Peut-être que son temps d’adaptation a été plus rapide que prévu. Habituellement, ça prend plus de temps. Ses caractéristiques collent avec nos idées avec le ballon et notre capacité à défendre. C’est ce qu’on recherche : des joueurs bons avec le ballon et bons en défense » avait déclaré le coach du PSG.

Makélélé s'enflamme pour Joao Neves

L’international portugais a aussi reçu un hommage appuyé d’un ancien international tricolore. Passé aussi par le PSG, Claude Makélélé a rendu hommage à Joao Neves, dont les qualités sont nombreuses. « Joao Neves est très très intéressant, très généreux. Il ne parle pas beaucoup mais tu sens sa vivacité, se projeter, revenir, défendre, aider ses coéquipiers… c’est ça le foot. Et ça, c’est une qualité exceptionnelle pour un joueur » a-t-il déclaré au cours d’un entretien accordé au média Le Carré.

« Qu’il prenne du plaisir »

Makélélé en a profité pour adresser quelques conseils à la nouvelle trouvaille parisienne. « Un conseil à Neves ? Qu’il reste lui-même, qu’il ne se préoccupe pas de l’extérieur. Qu’il prenne du plaisir de la manière dont il le prend, et j’espère qu’il le prend d’abord à l’entraînement. Qu’il prend du plaisir, dans les matchs » a-t-il lâché ce dimanche.