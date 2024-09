Neves, Greenwood, Wahi… Les plus gros transferts en Ligue 1 !

Arnaud De Kanel

Le mercato estival a officiellement baissé le rideau vendredi dernier pour les clubs de Ligue 1. Durant cette période, le championnat de France a vu ses 18 clubs dépenser 630M€, faisant de la Ligue 1 le troisième championnat le plus dépensier d'Europe.

Cet été, les clubs français ont fait forte impression sur le marché des transferts, reléguant leurs homologues espagnols au second plan. Selon les derniers chiffres publiés par la FIFA, la Ligue 1 a connu une véritable explosion des dépenses, atteignant un total de 630M€. Cette frénésie de dépenses place désormais le championnat français en troisième position devant la Liga qui a enregistré 541,8M€. Sans surprise, le PSG y a grandement contribué.

OM : Première grosse galère pour De Zerbi ? https://t.co/niixzfM4eU pic.twitter.com/XXo2ng7mrt — le10sport (@le10sport) September 8, 2024

Neves, joueur le plus cher de l'été

Les trois transferts les plus onéreux de l'été 2024 sont l'œuvre du PSG avec en première position Joao Neves, recruté en provenance de Benfica contre un chèque de 60M€, devant Désiré Doué, pour 50M€, et Willian Pacho, payé 40M€. Derrière, on retrouve deux recrues de l'OL avec Moussa Niakhité et Ernest Nuamah. Puis vient l'OM avec les transferts de Mason Greenwood et Elye Wahi.

Le top 10

1. João Neves (Paris SG) 60M€

2. Désiré Doué (Paris SG) 60M€

3. Willian Pacho (Paris-SG) 40M€

4. Moussa Niakhaté (OL) 31M€

5. Ernest Nuamah (OL) 28M€

6. Mason Greenwood (OM) 26M€

7. Elye Wahi (OM) 25M€

8. Orel Mangala (OL) 23M€

9. Matvey Safonov (Paris-SG) 20M€

10. George Ilenikhena (AS Monaco) 18,7M€

Des belles ventes

Dans le sens des départs, quelques gros transferts ont également été réalisés. Le plus important, celui de Leny Yoro, parti à Mancester United contre un chèque de 60M€ hors bonus. Vient ensuite Manuel Ugarte, également vers les Red Devils mais pour 50M€. Si l'on omet les joueurs sui sont restés en Ligue 1, à savoir Désiré Doué et Elye Wahi, Enzo Le Fée occupe la troisième place avec son transfert vers l'AS Roma contre 23M€.