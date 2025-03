PSG : Avant l'OM, du lourd est annoncé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Avant de se déplacer à Liverpool dans l’optique d’une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le PSG s’est imposé face à Rennes ce samedi (1-4). Revenu d’une longue blessure au genou, Lucas Hernandez a affirmé que le groupe de Luis Enrique vivait très bien, à désormais une semaine du Classique face à l’OM.

Le PSG n’a pas d’égal en Ligue 1. Invaincu sur cette saison 2024-2025, le club de la capitale a enchaîné avec un nouveau succès sur la pelouse du Stade Rennais (1-4). Le club francilien poursuit sur son incroyable série à l’extérieur alors que la dernière défaite parisienne hors de ses bases remonte à février 2023. Comme rappelé par Luis Enrique à l’issue de la rencontre, le PSG s’est mis dans les meilleures conditions avant le déplacement à Liverpool en Ligue des Champions.

Le PSG en pleine forme

En effet, avec cette rencontre contre Rennes, Luis Enrique a pu faire tourner son onze de départ. Plusieurs cadres comme Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, ou encore Vitinha étaient laissés sur le banc au coup d’envoi. Surtout, avec la défaite de l’OM face au RC Lens plus tard dans la soirée (0-1), le PSG dispose désormais de 16 points d’avance sur son dauphin et rival marseillais. Une différence de points qui pourrait grimper à 19 en cas de succès parisien face à Marseille dimanche prochain au Parc des Princes.

« On a un super groupe, une superbe équipe qui se trouve à la perfection »

« C’était important de continuer à enchaîner les victoires avant ce match à Liverpool. Tout le monde se sent bien et on est tous prêts pour mardi. Je pense qu’on a mis ce qu’il fallait pour gagner. On voulait montrer qu’on est une grosse équipe en prenant ce match au sérieux. On est très confiants pour mardi. Maintenant, avec l’espoir de se qualifier. Ça n’est jamais facile de jouer à Anfield, mais on a un super groupe, une superbe équipe qui se trouve à la perfection en ce moment », explique quant à lui Lucas Hernandez, une semaine avant le Classique. L’OM a du souci à se faire.