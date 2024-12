Mercato : Une star s'annonce au PSG !

Alexis Brunet

S’il est important d’acheter certains joueurs pour bâtir une équipe compétitive, il est aussi important de garder ses meilleurs joueurs. Le PSG en a bien conscience et il a décidé de lancer des négociations pour prolonger certains cadres, dont Achraf Hakimi. À en croire le Marocain, cela est bien parti, car ce dernier s’imagine rester encore longtemps à Paris.

Si certains joueurs du PSG déçoivent depuis le début de la saison, ce n’est pas le cas d’Achraf Hakimi. Le Marocain est un titulaire indiscutable à Paris et il y a peu de chances que quelqu’un lui prenne sa place. L’ancien joueur de l’Inter Milan est l’un des chouchous de Luis Enrique, qui l’a déjà titularisé à 17 reprises cette saison. Le joueur de 26 ans en a d’ailleurs profité pour inscrire trois buts et délivrer quatre passes décisives.

Riolo révèle son favori pour redynamiser le PSG ! Découvrez qui pourrait prendre les rênes de l'équipe pour un nouveau départ ⚽️

➡️ https://t.co/UNJudSXYIX pic.twitter.com/gaN5CAsqMk — le10sport (@le10sport) December 8, 2024

Hakimi veut rester longtemps au PSG

Au PSG depuis 2021, Achraf Hakimi fait aujourd’hui partie des joueurs les plus importants de l’équipe de Luis Enrique. Cela lui a d’ailleurs permis de porter le brassard de capitaine à quelques reprises. Pour le site officiel du club de la capitale, le Marocain est d’ailleurs revenu sur cette nouvelle responsabilité, tout en affirmant son désir de rester à Paris encore longtemps. « J’apprends beaucoup de ce nouveau rôle que le club et l’équipe m’ont donné. Je parle beaucoup avec Marquinhos, avec Presnel Kimpembe à propos de ça, ils m’aident beaucoup. En tout cas, je suis très heureux, très fier de pouvoir porter ce brassard. J’espère pouvoir rester encore longtemps ici et apporter de la fierté à tous les Parisiens. »

Hakimi remercie Luis Enrique

Si Achraf Hakimi s’éclate autant au PSG, c’est en grande partie grâce à Luis Enrique. Le coach parisien donne une grande liberté à son défenseur, qu’il considère comme le meilleur latéral droit qu’il n’ait jamais rencontré. Des mots qui font forcément plaisir au joueur de 26 ans. « Ça fait du bien quand ton coach dit des choses comme ça. Surtout, ça te donne encore plus de motivation pour continuer à travailler pour justement lui rendre cette confiance. Tu as envie de le remercier sur le terrain après de telles paroles et ça te pousse à tout donner pour lui et pour le club. »