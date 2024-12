Mercato : Annoncé à l'OM, un accord est trouvé

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est désormais plus un secret, l’OM va chercher à renforcer son secteur défensif sur le prochain mercato hivernal. Si Marseille a déjà plusieurs noms en tête pour le poste de latéral droit, Danilo est notamment convoité. Problème, l’expérimenté défenseur de la Juventus aurait déjà donné son accord à Naples pour une signature l’été prochain.

D’ici un peu plus de trois semaines, le mercato hivernal ouvrira ses portes. L’occasion pour certaines formations de Ligue 1 de consolider leur effectif. Du côté de l’OM, le mois de janvier devrait être animé. Et pour cause, l’Equipe révélait récemment que Roberto De Zerbi était mécontent de sa défense.

L’OM a deux noms en tête pour le poste de latéral droit

Selon le quotidien sportif, l’Italien a déjà abordé ce problème avec la direction phocéenne, et souhaite trois nouveaux renforts cet hiver. L’OM convoite notamment Killiann Sildillia (Fribourg), mais aussi Danilo (Juventus). Alors que le Brésilien de 33 ans sera en fin de contrat à l’issue de cette saison, Marseille espérait frapper fort en proposant une indemnité de transfert aux Bianconeri cet hiver.

Danilo a un accord avec Naples

Mais cette piste devrait rapidement tomber à l’eau. En effet, ce dimanche, FootMercato révèle que Danilo a d’ores et déjà fait une promesse pour son prochain club. Le défenseur polyvalent aurait promis à Antonio Conte qu’il rejoindrait Naples à l’issue de son contrat en juin prochain.