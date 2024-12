Mercato : Départ XXL au PSG ?

Jean de Teyssière

L'été 2023 a marqué l'arrivée d'Ousmane Dembélé au PSG, qui a réussi à convaincre le FC Barcelone en levant la clause libératoire de 50 millions d'euros du joueur. Sous contrat avec le club parisien jusqu'en juin 2028, l'international français ne devrait pas quitter la capitale en janvier, notamment parce que Luis Enrique n’a pas la possibilité de se séparer de trop de joueurs.

Véritable révélation en Ligue 1 lors de sa saison avec le Stade rennais, Ousmane Dembélé avait poursuivi sa progression à Dortmund avant de rejoindre le FC Barcelone. Pour un retour en France à l’été 2023, puisque le PSG avait levé la clause libératoire de l’attaquant champion du monde 2018.

Un mercato animé cet hiver au PSG ?

Devant les grandes difficultés parisiennes cette saison devant le but, on pouvait s’attendre à ce que le PSG s’active sur le mercato et recrute un numéro 9. Finalement, rien de tout cela ne devrait arriver puisque Luis Enrique ne compte pas se renforcer à ce poste là. En revanche, des départs pourraient arriver. Y compris celui d’Ousmane Dembélé, sous contrat jusqu’en 2028 ?

Dembélé va rester au PSG

Le journaliste de France Bleu, Abdellah Boulma a répondu aux questions sur le mercato parisien cet hiver : « Dossiers clés à suivre côté départs : Kolo Muani et Skriniar. Si le PSG doit aussi se séparer d'Ousmane Dembélé et de Fabian Ruiz ? Tu ne peux pas sortir la moitié de l’effectif. »