Mercato - PSG : Le Qatar complètement berné par une star ?

En fin de contrat le 30 juin avec Liverpool, Mohamed Salah changera de club librement et gratuitement cet été s'il ne rempile pas d'ici-là. Depuis le départ de Kylian Mbappé, le nom de la star égyptienne est annoncé avec de plus en plus d'insistance du côté du PSG. Toutefois, Mohamed Salah se servirait du club présidé par Nasser Al-Khelaïfi pour parapher un bail XXL à Liverpool.

Après sept saisons de règne à Liverpool, Mohamed Salah pourrait claquer la porte d'Anfield. En fin de contrat le 30 juin, la star égyptienne de 32 ans partira librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Ce qui pourrait profiter au PSG de Nasser Al-Khelaïfi.

Salah se sert du PSG pour prolonger à Liverpool

Alors que Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid pour 0€ le 1er juillet, Mohamed Salah pourrait prendre sa place au PSG. En effet, le nom de l'ailier de Liverpool est associé au club de la capitale depuis plusieurs semaines. Toutefois, ces rumeurs auraient été lancées par Mohamed Salah, et ce, dans le but de signer un contrat en or chez les Reds.

«Du côté de Salah, on fait fuiter cette information»

Présent dans l'émission l'After Foot ce mercredi soir, Daniel Riolo a dévoilé la stratégie de Mohamed Salah pour son avenir. Un plan qui ne devrait pas plaire au PSG. « Mohamed Salah au PSG ? C'est plus du côté de Salah, où comme on a envie de rester à Liverpool, on fait fuiter cette information, pour avoir un plus gros salaire, pour avoir une prolongation... Après, ce qui est dit dans la presse, à savoir que Salah connait Nasser Al-Khelaïfi, oui, que son agent connait très bien Nasser Al-Khelaïfi pour avoir bossé avec lui, oui c'est vrai aussi, mais cela ne veut pas dire que Mohamed Salah va venir au PSG. Pas du tout. Pour l'instant, on en est plutôt à l'inverse, à savoir que Salah fait tout pour rester à Liverpool et se sert du PSG pour faire monter les enchères », a précisé le journaliste français sur les ondes de RMC Sport.