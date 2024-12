Mercato : Surprise avec Habib Beye sur un banc de Ligue 1 ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant décidé de quitter le Red Star, Habib Beye espérait rejoindre un plus grand projet en tant qu'entraîneur. Celui-ci n'est pas arrivé et le voilà aujourd'hui toujours libre et à la recherche d'un club. Cela pourrait changer d'ici peu avec une possible arrivée en Ligue 1 pour Beye.

En accrochant le PSG la semaine dernière (1-1), le FC Nantes a offert un peu d'air à Antoine Kombouaré. Il n'empêche que l'entraîneur des Canaris reste en grand danger. Malgré la confiance des Kita, Kombouaré pourrait ne plus faire long feu. Mais qui pourrait le remplacer sur le banc du FC Nantes ? Si on parle d'un retour de Sergio Conceiçao, il existerait d'autres options.

Beye au FC Nantes ?

Comme l'explique L'Equipe, outre Sergio Conceiçao, il existerait d'autres possibilités pour remplacer Antoine Kombouaré au FC Nantes. Ainsi, selon le quotidien sportif, Habib Beye serait une idée en cas d'urgence. Néanmoins, il a été précisé que ces autres options n'auraient pas encore été activées...

« Il faut trouver le bon projet »

Toujours libre depuis son départ du Red Star, Habib Beye s'était exprimé sur son avenir récemment. Il faisait alors savoir : « De toute façon, ça arrivera. Parce que mon métier, c’est aussi entraîneur et que je veux entraîner. J’ai entraîné, je suis parti… Il n’y a aucune déception par rapport à cet été, pas du tout. Parce qu’il faut trouver le bon projet. Et ce projet, on le trouvera en temps et en heure ».