Neymar va offrir un énorme transfert à l'OM ?

Bien décidé à renforcer son secteur défensif en recrutant un nouvel axial pour évoluer aux côtés de Leonardo Balerdi, l'OM s'intéresserait notamment à Kalidou Koulibaly en grande difficulté du côté d'Al-Hilal. Un transfert qui pourrait d'ailleurs être facilité par Neymar qui a été inscrit par son club sur la liste des joueurs étrangers pour disputer la seconde partie de saison du championnat saoudien, au détriment de Kalidou Koulibaly, invité à quitter le club cet hiver.

Cet hiver, l'OM sera très probablement moins actif que l'été dernier, mais cherchera toutefois à apporter des retouches à son effectif, notamment en défense centrale afin d'épauler Leonardo Balerdi et ainsi compenser les débuts compliqués de Lilian Brassier, recruté l'été dernier en provenance de Brest, tandis que Derek Cornelius, également arrivé lors du précédent mercato estival, n'a pas la stature d'un titulaire en puissance.

Koulibaly dans le viseur de l'OM ?

Selon les informations de La Tribune OM, Medhi Benatia aurait ouvert la piste menant à Kalidou Koulibaly, qui semble en difficulté à Al-Hilal. Son expérience ferait beaucoup de bien à l'effectif marseillais et surtout à son arrière-garde. Mais son salaire pourrait représenter un obstacle insurmontable.

Neymar va aide l'OM ?

Cependant, l'OM pourrait bien recevoir l'aide d'un certain Neymar. Et pour cause, d'après MARCA, l'ancien numéro 10 du PSG, devrait profiter de la trêve hivernale pour être inscrit sur la liste des 10 joueurs étrangers autorisés à disputer le championnat saoudien. Blessé lors de la première partie de saison, Neymar fait son retour à la compétition et intègrera donc le contingent de joueurs étrangers inscrits sur la liste par Al-Hilal. Ce qui devrait se faire aux dépends de Kalidou Koulibaly. Ce qui signifie que le club saoudien cherchera donc à se séparer de l'ancien roc de Naples cet hiver, soit par le biais d'un prêt ou d'un transfert. A l'OM d'en profiter.