Transferts : L’OM arrache sa signature, du très lourd est annoncé !

Thomas Bourseau

Luis Henrique (22 ans) s’éclate depuis son retour de prêt de Botafogo à l’OM. Et plus particulièrement à compter de cet été avec l’arrivée de Roberto De Zerbi et sa prolongation de contrat à l’Olympique de Marseille. En interne, on lui prédit un avenir « radieux » s’il parvient à maintenir ce cap. Une nouvelle qui serait alors excellente pour les dirigeants qui se seraient mis en quatre pour son nouveau bail d’après La Provence.

A l’Olympique de Marseille, on commence à voir grand pour Luis Henrique. Au retour de son prêt d’une durée d’un an et demi à Botafago, l’ailier de 22 ans a conquis son monde à commencer par Jean-Louis Gasset, ex-entraîneur du club marseillais, qui avait fait de lui son « couteau suisse ». Les dirigeants de l’OM ont embrayé sur une prolongation de son contrat cet été qui court désormais jusqu’en juin 2028.

«S’il réalise qu’il peut aller très loin, son avenir sera radieux»

Mais ce n’est pas fini. Avec 6 buts et 4 passes décisives en 13 rencontres disputées cette saison avec l’OM, Luis Henrique flambe sous les ordres de Roberto De Zerbi. Et en coulisses, au centre Robert Louis-Dreyfus, on affirme que ce ne serait que le début pour le principal intéressé. « S’il réalise qu’il peut aller très loin, son avenir sera radieux ».

Roberto De Zerbi, la clé du coffre Luis Henrique ?

A l’OM, on qualifierait Luis Henrique comme quelqu’un de « très positif », qui plus est « très à l’écoute ». De plus, l’ailier brésilien dispose de précieux conseils de son préparateur physique personnel, ainsi que de la confiance absolue de son nouvel entraîneur Roberto De Zerbi qu’il s’est empressé d’aller voir au moment de la célébration de son but contre l’AS Monaco dimanche dernier (2-1). Reste à savoir Luis Henrique parviendra à faire honneur aux espoirs placés en lui sur la durée. Une chose est claire, cette saison sonne comme étant le renouveau d'Henrique.