PSG : C’est terminé pour Kolo Muani ? Il peut jubiler

3ème recrue la plus chère de l’histoire du PSG, Randal Kolo Muani ne s’est jamais véritablement imposé au sein du club parisien. Si comme le10sport.com vous l’a révélé, le numéro 23 pourrait quitter Paris cet hiver, l’attaquant français ne devrait toujours pas être titulaire face à Auxerre ce vendredi soir, ce qui fait les affaires de Gonçalo Ramos.

Le PSG fait face à un choix cornélien. Alors qu’à l’été 2023, le club parisien avait déboursé 170M€ pour les recrutements de Gonçalo Ramos et de Randal Kolo Muani, aucun des deux joueurs n’a pour le moment réussi à s’imposer à la pointe de l’attaque francilienne.

Kolo Muani n’entre plus dans les plans de Luis Enrique

Si le premier a souvent été blessé, Gonçalo Ramos semble bénéficier de la confiance de Luis Enrique. En revanche, l’affaire est complètement différente pour Randal Kolo Muani, qui comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 21 novembre, pourrait clairement quitter le PSG cet hiver. D’ailleurs, le numéro 23 ne joue quasiment plus sous les ordres de l’Espagnol, alors que sa dernière titularisation remonte au 6 octobre dernier face à Nice (le Français avait été remplacé à la mi-temps).

Gonçalo Ramos numéro un en attaque

Et à en croire les dernières indiscrétions de l’Equipe, Randal Kolo Muani n’est toujours pas dans les plans de Luis Enrique. Alors que le PSG se déplace sur la pelouse de l’AJ Auxerre ce vendredi soir, le quotidien sportif révèle que Gonçalo Ramos peut être certain que le Français ne lui passera plus devant dans la hiérarchie des attaquants parisiens.