PSG : Luis Enrique sanctionne deux stars !

Arnaud De Kanel

Luis Enrique n'aime pas pas du tout ce qu'il voit depuis le banc de touche en ce moment. L'entraineur du PSG est déçu du rendement de certains joueurs et il a donc décidé de trancher dans le vif samedi face au FC Nantes. Ousmane Dembélé et Warren Zaïre-Emery en ont fait les frais en démarrant la rencontre sur le banc.

Rien ne semble aller dans le sens du PSG ces derniers jours. Une semaine éprouvante s'est achevée pour les hommes de Luis Enrique, marquée par deux contre-performances retentissantes. En Ligue des Champions, le Bayern Munich a fait plier le géant parisien, s’imposant 1-0 à l’Allianz Arena lors de la cinquième journée de la phase de groupes. Un revers douloureux pour un PSG en quête de constance sur la scène européenne. Mais les déceptions ne se sont pas arrêtées là. De retour au Parc des Princes, le club de la capitale n’a pas su redresser la barre en Ligue 1. Face au FC Nantes, pourtant largement à leur portée sur le papier, les Parisiens ont été accrochés sur un score de parité (1-1), laissant filer des points précieux dans la course au titre. Une semaine noire qui laisse un goût amer aux supporters et pose des questions sur la dynamique de l’équipe. Pour en insuffler une nouvelle, le coach du PSG a même sanctionné deux stars dimanche.

Dembélé et Zaïre-Emery sur le banc

La tension est palpable dans le vestiaire parisien. Samedi, Luis Enrique a décidé de se passer de Warren Zaïre-Emery et d'Ousmane Dembélé, leur préférant respectivement Joao Neves et Kang In Lee. Un choix fort aux allures de sanction pour les deux stars parisiennes, très décevantes depuis plusieurs matchs.

«C’est un message que j’aime»

« Une sanction ? Non. Mais c’est un message que j’aime et je le fais de manière directe avec mes joueurs. Pas tous les jours mais quand je considère que c’est opportun. Mais c’est aussi un message pour les supporters : pourquoi un joueur joue plutôt qu’un autre ? Clairement, toute information, spécialement lors des matchs importants, et tout résultat négatif donnent beaucoup d’indications, beaucoup plus qu’une victoire », assurait Luis Enrique quelques minutes après le coup de sifflet final. Si Warren Zaïre-Emery n'a pas réagi, Ousmane Dembélé serait quant à lui déçu et en froid avec son coach...