Départ du Qatar : Le PSG au cœur d’une fake news ?

Thomas Bourseau

Moins récurrentes que les rumeurs sur la vente de l’OM depuis 2020, les spéculations d’un retrait du Qatar au PSG font occasionnellement le tour de la toile et des médias. L’Equipe a expliqué en ce milieu de semaine que l’émir du Qatar en personne pourrait être à l’écoute d’une belle offre pour le club de la capitale, forçant un porte-parole de QSI à monter au créneau pour éteindre un nouveau feu sur le sujet.

Cela fait à présent treize ans que le PSG est passé sous pavillon qatari. A l’été 2011, le club de la capitale initiée ainsi l’ère Qatar Sports Investments dit QSI et s’est considérablement développé depuis sur et surtout en dehors du terrain. Certains échos circulent dans la presse sur un désengagement croissant du Qatar au Paris Saint-Germain depuis la fin de la Coupe du monde 2022 dans le pays du Golfe.

«Les actionnaires viennent de dépenser 350 millions d'euros pour Poissy»

L’Équipe a avancé dans son édition de mercredi que l’émir du Qatar pourrait être amené à écouter voire à accepter une belle offre dans le cadre d’une vente du PSG bien que ce ne soit pas un dossier chaud à l’instant T. Cependant, un porte-parole de QSI s’est confié à Ben Jacobs qui a rapporté ses propos sur le réseau social X mercredi.

« C'est complètement faux, le même journal écrit les mêmes bêtises semaine après semaine. Les actionnaires viennent de dépenser 350 millions d'euros pour Poissy, avec d'autres agrandissements majeurs au Campus qui viennent d'être annoncés, et cherchent à investir des centaines de millions dans un nouveau stade ».

«Mais apparemment nous cherchons à vendre»

« Le tout en augmentant nos investissements dans le football, le sport et le divertissement, mais apparemment nous cherchons à vendre ». a conclu le porte-parole en question pour le journaliste de GiveMeSport. Le message est clair, le PSG n’est absolument pas vendeur et se trouve au cœur d’une nouvelle supercherie. Le Qatar est en place au Paris Saint-Germain depuis 2011 et n’a nullement l’intention de passer la main pour le moment.