PSG : «Inadmissible», Luis Enrique est interpellé

De retour à la compétition après plusieurs mois d’absence, Gonçalo Ramos a rapidement retrouvé une place de titulaire au sein du PSG. Après le match nul des Parisiens face à Nantes samedi dernier (1-1), Luis Enrique avait pourtant eu des mots forts à l’égard de la prestation du Portugais. Des propos qui ne passent pas du tout du côté d’Alain Roche.

Le PSG peut compter sur un grand renfort. Victime d’une grosse fracture de la cheville lors du premier match de la saison face au Havre, Gonçalo Ramos a effectué son retour à la compétition la semaine dernière sur la pelouse du Bayern Munich. Entré en jeu à la place de Bradley Barcola, l’avant-centre portugais était responsabilisé par Luis Enrique face à Nantes.

La sortie énigmatique de Luis Enrique sur Gonçalo Ramos

Titularisé à la pointe de l’attaque parisienne, le joueur de 23 ans s’est rapidement distingué avec une passe décisive pour Achraf Hakimi. Cependant, le PSG n’a pas su faire mieux qu’un match nul face aux Canaris, révélant ainsi une première crise au sein du vestiaire de Luis Enrique, qui après la rencontre, n’avait pas hésité à pointer du doigt Gonçalo Ramos. « Vous m'avez toujours parlé du faux numéro 9, et cette fois-ci, il y avait un neuf. Et qu'est-ce qui a changé ? », déclarait le coach parisien à l’issue de la rencontre.

« J'ai trouvé ça inadmissible »

Ancien défenseur du PSG (1992-1998), Alain Roche n’a clairement pas compris cette sortie de Luis Enrique, affirmant que cette dernière était très dure envers Ramos. « Pour être honnête, j'ai trouvé ça inadmissible. Ramos n'avait pas joué depuis trois mois, il lui faut logiquement retrouver du rythme et de la confiance, et Luis Enrique préfère adresser une pique à la presse plutôt que de valoriser et de soutenir publiquement son joueur. Parfois, il soutient ses joueurs, comme face au Bayern (0-1, le 26 novembre) quand il dit être content de ce qu'il a vu. Mais là, dans le management de la confiance d'un joueur, non, vraiment, je ne comprends pas », a confié l’ancien international Français auprès de l’Equipe.