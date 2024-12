Luis Enrique annonce deux renforts au PSG

Amadou Diawara

Blessé pendant de longs mois, Presnel Kimpembe (29 ans) et Lucas Hernandez (28 ans) ont repris les entrainements collectifs avec le PSG. Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Luis Enrique a donné des nouvelles de ses deux défenseurs centraux français, se réjouissant de leur retour.

Victime de graves blessures, Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez n'ont pas disputé la moindre minute cette saison. Mais heureusement pour le PSG, ils devraient très bientôt retrouver la compétition. En effet, Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez sont de retour aux entrainements collectifs menés par Luis Enrique.

Kimpembe et Hernandez sont de retour de blessure

Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Luis Enrique s'est prononcé sur les retours conjugués de Presnel Kimpembe et de Lucas Hernandez, faisant part de son immense bonheur de retrouver ses deux défenseurs français.

«Ce sont des joueurs qui reviennent»

« Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez ? Ce sont des joueurs qui reviennent. Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe se sont réadaptés à l'équipe. Mais il leur faut du rythme, il manque le processus de prendre le temps de s'entraîner pour pouvoir venir en aide à l'équipe. Les blessures font partie du passé et c'est une bonne nouvelle leur retour dans le groupe », a déclaré Luis Enrique, l'entraineur du PSG.