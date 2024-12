Mercato - PSG : Nouvelle annonce de Luis Enrique sur le recrutement

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi, le PSG se déplace sur la pelouse de l’AJ Auxerre à l’occasion de la 14ème journée de Ligue 1 (21h). Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Luis Enrique a été interrogé sur le mercato hivernal approchant à grands pas, et n’a pas rejeté la possibilité de recruter.

Le PSG doit se ressaisir. Après une semaine passée marquée par de fortes tensions en interne et deux mauvais résultats face au Bayern Munich (1-0) et au FC Nantes (1-1), le club de la capitale doit impérativement s’imposer contre Auxerre ce vendredi soir.

De grosses recrues cet hiver pour le PSG ?

Mais alors que le mercato hivernal se rapproche de jour en jour, nul doute que la cellule de recrutement parisienne est en ébullition. Comme l’a révélé le Parisien, le PSG va chercher à recruter un ailier gauche en janvier, alors que selon l’After Foot, Paris a déjà réactivé la piste menant à Victor Osimhen (Naples). Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Luis Enrique n’a écarté aucune possibilité.

« Nous sommes ouverts pour améliorer l'effectif »

« C'est une phrase que j'ai déjà répétée. Nous sommes ouverts pour améliorer l'effectif, mais si on n'est pas sûrs d'améliorer l'équipe, on ne le fera pas. C'est un marché particulier et les grands joueurs sont déjà dans leur compétition. On reste ouverts à l’idée de recruter », a déclaré l’entraîneur du PSG.