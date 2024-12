Grosses tensions au PSG, Luis Enrique répond cash !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Les informations se multiplient depuis quelques jours dans la presse au sujet de supposées tensions entre Luis Enrique et un certain nombre de ses joueurs au sein du vestiaire du PSG. Interrogé en conférence de presse ce jeudi, le technicien espagnol a répondu aux journalistes à ce sujet et balaye d'un revers de main ces affirmations autour du PSG, les qualifiant même de « rumeurs ».

Alors que le PSG reste sur une défaite face au Bayern Munich en Ligue des Champions (1-0) et un match nul décevant au Parc des Princes contre le FC Nantes (1-1), Luis Enrique serait pointé du doigt en interne. Plusieurs médias ont affirmé dernièrement que la tension serait désormais palpable entre le coach espagnol et certains joueurs du PSG, qui reprocheraient notamment à Luis Enrique ses choix tactiques. Présent en conférence de presse ce jeudi midi avant d'affronter l'AJ Auxerre en Ligue 1, l'ancien entraîneur du FC Barcelone était forcément attendu à ce sujet.

« Des rumeurs »

Luis Enrique a semblé surpris par cette question et s'est efforcé de calmer l'incendie médiatique autour du PSG : « C'est curieux vraiment, le vestiaire est magnifique. Il est exceptionnel, il y a de la qualité humaine et professionnelle. Je ne vais pas répondre aux rumeurs. L'équipe est magnifique et je n'ai rien à rajouter », lâche dans un premier temps le technicien espagnol, avant de poursuivre avec un discours plus offensif contre ces affirmations.

« C'est faux »

« Ca fait déjà plus de 30 ans que je suis dans le foot et je ne vais pas perdre mon énergie avec ce qui se dit dans la presse. Vous m'entendrez difficilement dire du mal d'un joueur publiquement. Je ne sais pas qui toutes ces rumeurs vont intéresser. Moi ça me touche très peu et j'apprends ces rumeurs autour du PSG dans la réunion avec l'équipe de presse. Mais c'est rumeurs sont fausses. C'est faux et je me concentre sur les choses que je peux contrôler », lâche Luis Enrique. Reste donc à démêler le vrai du faux autour de l'actualité brûlante du PSG...