«Je me sens chez moi» : Le Real Madrid et Mbappé recalés en direct ?

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité au cours du mois de novembre, le Real Madrid a fait de William Saliba sa grande priorité pour le mercato estival de 2025. Après Kylian Mbappé, Madrid souhaite absolument recruter l’international Français, qui a cependant affirmé auprès du Mirror qu’il se sentait parfaitement bien du côté d’Arsenal.

Le Real Madrid n’en a clairement pas terminé avec son recrutement très Français. Si cet été, Kylian Mbappé a rejoint Ferland Mendy, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga au sein de la capitale espagnole, les Merengue ont une nouvelle cible dans le viseur : William Saliba.

Saliba, priorité absolue du Real Madrid

En effet, d’après nos informations exclusives, le défenseur central d’Arsenal est la grande priorité du Real Madrid pour l’été prochain. Le 11 novembre dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que le club madrilène avançait déjà ses pions en coulisses afin de préparer un assaut pour Saliba, qui pourrait devenir le deuxième Bondynois à rejoindre la « Casa Blanca ».

« Je me sens chez moi, alors bien sûr, pourquoi pas »

Interrogé sur son avenir à Arsenal, William Saliba a cependant affirmé qu’il ne serait pas contre rester longtemps chez les Gunners : « Oui, bien sûr, je me sens chez moi. J'ai signé au club il y a cinq ans, mais ce n'est que ma troisième saison et j'apprécie tout : les joueurs, le personnel et les supporters. Je me sens chez moi, alors bien sûr, pourquoi pas ? », a lâché l’international Français auprès du Mirror.