Mercato : Le PSG a choisi son entraîneur pour la saison prochaine, est-ce le bon choix ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il est de plus en plus critiqué, Luis Enrique a malgré tout toujours le soutien de Nasser Al-Khelaïfi. Ce dernier a récemment de nouveau assuré que le technicien espagnol était l’homme de la situation au PSG, lui qu’il considère comme « le meilleur entraîneur du monde ». Sa prolongation jusqu’en juin 2027 est même déjà actée, mais le club de la capitale fait-il le bon choix ?

Toujours premier et invaincu en Ligue 1, le PSG est dans une situation totalement différente en Ligue des champions. Les Parisiens ne se sont imposés que lors de la première journée face à Gérone (1-0). Avec 4 points en 5 matchs, ils pointent actuellement à la 25e place au classement et leur qualification pour le prochain tour est clairement menacée. Mais même un échec en C1 ne devrait pas remettre en question l’avenir de Luis Enrique.

Des rumeurs de départ explosent autour de Dembélé ! Que cache cette situation au PSG ? 🔍

➡️ https://t.co/641b7VhIVv pic.twitter.com/wU2gxQIbx9 — le10sport (@le10sport) December 8, 2024

« Nous avons le meilleur entraîneur du monde »

Nasser Al-Khelaïfi avait déjà déclaré qu’une élimination précoce en Ligue des champions ne menacerait pas le technicien espagnol. Sous contrat jusqu’en juin 2025, la prolongation de Luis Enrique jusqu’en 2027 est déjà actée et serait même signée, même si l’annonce officielle se fait toujours attendre. Cette semaine auprès de Marca, le président du PSG l’a de nouveau conforté à son poste d’entraîneur : « Selon moi, nous avons le meilleur entraîneur du monde actuellement. Il construit un projet pour l'avenir. Les résultats comptent, mais nous restons concentrés sur notre projet. »

« Nous avons un plan à long terme avec cette équipe et cet entraîneur »

Nasser Al-Khelaïfi se projette sur le long terme avec Luis Enrique. « Nous construisons une équipe pour l'avenir avec notre formidable entraîneur. Nous avons un plan à long terme avec cette équipe et cet entraîneur. Nos joueurs sont unis et c'est un groupe fantastique avec une excellente ambiance (…) Il y a toujours des rumeurs dans les médias - ils veulent vendre des journaux. Je crois en notre projet, en notre système, en notre entraîneur et en notre plan », a-t-il ajouté. Quoi qu’il arrive, Luis Enrique semble donc pouvoir compter sur le soutien sans faille de Nasser Al-Khelaïfi et tout porte à croire qu’il sera encore l’entraîneur du PSG la saison prochaine.

Alors selon vous, le PSG fait-il le bon choix ?