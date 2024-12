Mercato - PSG : Un gros transfert bouclé dès cet hiver ?

Alexis Brunet

Le mercato hivernal ouvre bientôt ses portes et le PSG pourrait bien tenter quelques coups. Renforcer l’attaque est la grande priorité parisienne et l’heureux élu pourrait bien se nommer Geovanny Quenda. L’attaquant du Sporting Lisbonne intéresse le champion de France, mais d’autres prétendants sont également déclarés. Certains voudraient d’ailleurs tenter de boucler l’arrivée du Portugais au plus vite, pour devancer la concurrence.

Depuis plusieurs matches, le PSG fait face à de gros problèmes offensifs. Cela est particulièrement problématique en Ligue des champions, où les Parisiens sont pour le moment virtuellement éliminés. La situation est donc urgente et le club de la capitale pourrait donc se servir du mercato hivernal pour rectifier le tir. Luis Enrique l’a d’ailleurs déclaré en conférence de presse : il est ouvert à l’idée d’améliorer son effectif. « C'est une phrase que j'ai déjà répétée. Nous sommes ouverts pour améliorer l'effectif, mais si on n'est pas sûrs d'améliorer l'équipe, on ne le fera pas. C'est un marché particulier et les grands joueurs sont déjà dans leur compétition. On reste ouverts . »

Riolo révèle son favori pour redynamiser le PSG ! Découvrez qui pourrait prendre les rênes de l'équipe pour un nouveau départ ⚽️

➡️ https://t.co/UNJudSXYIX pic.twitter.com/gaN5CAsqMk — le10sport (@le10sport) December 8, 2024

Le PSG a Geovanny Quenda dans son viseur

À en croire Luis Enrique, une grande star ne devrait pas poser ses valises à Paris cet hiver. Toutefois, le club de la capitale pourrait mettre la main sur un jeune talent. Le coach parisien aime s’appuyer sur des jeunes joueurs et il n’hésite pas à leur donner du temps de jeu. Le prochain à rejoindre l’effectif du champion de France pourrait être Geovanny Quenda. Ce dernier n’a que 17 ans, mais il est déjà titulaire au Sporting Lisbonne. Cela lui a donc permis d’attirer l’œil de nombreux cadors européens, dont le PSG.

Le transfert de Quenda bouclé dès cet hiver ?

Le PSG n’est donc pas le seul sur le dossier Quenda et il devrait se méfier. Selon les informations d’A Bola, certains clubs voudraient prendre de l’avance sur la concurrence et tenter de boucler l’arrivée de l’attaquant dès maintenant. D’après la presse portugaise, c’est notamment Manchester United qui serait actuellement le favori pour attirer le joueur de 17 ans. Affaire à suivre...