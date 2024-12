Mercato - PSG : Salah va signer son contrat, la grande annonce de la presse anglaise !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain en a fini avec son projet sportif basé sur les stars. Elles sont toutes parties une par une, Kylian Mbappé étant la dernière en date pour le Real Madrid l'été dernier. La rumeur Mohamed Salah ne devrait mener à rien au vu de la tournure des évènements en Angleterre avec Liverpool d'après la presse anglaise. Explications.

Ces derniers temps, il est question d'un éventuel transfert de Mohamed Salah au PSG. En toute fin de semaine dernière, une source proche de l'opération Salah révélait à L'Equipe que des discussions entre les parties concernées avaient lieu. Et ce, quand bien même le président du Paris Saint-Germain qu'est Nasser Al-Khelaïfi ait démenti la rumeur Salah au club cette semaine pour Sky Deutschland.

« Ce n'est pas vrai. C'est un joueur fantastique et extraordinaire, mais nous n'avons jamais pensé à lui, pour être honnête. Nous savons que tous les clubs aimeraient l'avoir, mais cette rumeur à notre sujet est tout simplement fausse ».

Le patron du PSG s'est donc montré clair, le Paris Saint-Germain n'est pas dans le coup concernant la course à la signature de Mohamed Salah. Et cela tombe bien puisque si la situation fut différente, le club parisien essuierait un gros échec. Selon The Daily Mirror, la signature d'un contrat pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu'en juin 2027, serait imminente pour Salah à Liverpool.

Liverpool et le clan Salah ont coupé la poire en deux

Le média anglais affirme ces dernières heures qu'un compromis aurait été trouvé entre les parties concernées. L'été dernier, le clan Salah représenté par l'agent Ramy Abbas Issa souhaitait recevoir une offre de trois ans lorsque le Fenway Sports Group n'était enclin à ne proposer qu'une prolongation d'une saison. De quoi déboucher sur une impasse dans les discussions et d'engendrer les sorties médiatiques de Salah concernant son éventuelle fin d'aventure de huit ans à Liverpool au terme de la saison. Les dirigeants de Liverpool auraient finalement plié face à l'engouement autour d'une prolongation de Salah au sein même de la fan base des Reds. Un compromis pour 2 ans aurait donc mis tout le monde d'accord. Le PSG n'aura pas sa chance.