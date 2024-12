OM : Une grande surprise se prépare

Arnaud De Kanel

C'est en toute lucidité que Jeffrey de Lange a posé ses valises à l'OM, conscient qu'il devra se contenter, pour l'instant, d'un rôle de doublure derrière l’expérimenté Geronimo Rulli. Une réalité assumée par le gardien néerlandais, dans un contexte où le club phocéen, non engagé sur la scène européenne cette saison, réduit naturellement les opportunités de rotation pour Roberto De Zerbi. Pour autant, de Lange ne compte pas rester spectateur. Sa détermination à briller à l’entraînement pourrait bien faire la différence d’ici la fin de l’année puisque l'entraineur olympien devrait lui offrir ses premières minutes.

Après une saison à oublier, l'OM a entrepris une véritable révolution dans son effectif durant le mercato estival. Avec Pablo Longoria et Mehdi Benatia aux commandes, le club a offert pas moins de douze recrues à son nouvel entraîneur, Roberto De Zerbi, pour insuffler un nouvel élan à l’équipe. Parmi ces renforts, deux gardiens sont venus renforcer les cages marseillaises. Geronimo Rulli, international argentin, a été recruté en provenance de l’Ajax Amsterdam pour occuper le poste de titulaire et succéder à Pau Lopez. Mais une tuile est rapidement venue perturber les plans : la blessure de Ruben Blanco, censé être la doublure de Rulli. Pour combler ce vide, l’OM a de nouveau exploré le marché néerlandais, mettant la main sur Jeffrey de Lange. Le gardien néerlandais, arrivé dans une relative discrétion, aurait rapidement fait forte impression à l’entraînement, démontrant son potentiel et sa capacité à s’intégrer dans les plans de De Zerbi.

De Zerbi détonne après la victoire à l'extérieur : triste et déçu, il interpelle son vestiaire ! 🔥

➡️ https://t.co/vziBgc9LW0 pic.twitter.com/7sG1elwgnj — le10sport (@le10sport) December 9, 2024

De Lange marque des points

Dans les coulisses de La Commanderie, Jeffrey de Lange s’applique avec un professionnalisme sans faille. Le gardien de but, souvent relégué au rôle de doublure, ne baisse jamais les bras. Sa rigueur et son sérieux à l’entraînement n’échappent à personne, et certainement pas à Roberto De Zerbi, qui aurait été impressionné par sa mentalité et sa précision dans le jeu au pied, selon des informations rapportées par La Provence. Un profil discret, mais essentiel, prêt à saisir sa chance lorsque l’occasion se présentera. Et une opportunité devrait s'offrir à lui.

De Zerbi va le récompenser

Selon des indiscrétions, Roberto De Zerbi et son staff envisageraient de récompenser la montée en puissance de Jeffrey de Lange en lui offrant une première titularisation cette saison. L’occasion pourrait se présenter le 22 décembre prochain lors du 32ème de finale de la Coupe de France contre l'ASSE. Une rencontre à enjeu pour le club, mais aussi une opportunité en or pour De Lange de prouver qu’il a l’étoffe d’un futur titulaire.