De Zerbi fait paniquer Longoria, le boss de l'OM se lâche !

Dimanche soir sur la pelouse de l’ASSE, l’OM a enchaîné une troisième victoire consécutive, après celles face au RC Lens et l’AS Monaco. Si les Olympiens sont dans une bonne période, Pablo Longoria a avoué qu'après la défaite lors de la réception d’Auxerre, il a commencé à se poser quelques questions.

L’OM a confirmé sa bonne forme du moment dimanche sur la pelouse de l’ASSE (0-2). Les hommes de Roberto De Zerbi ont enchaîné une troisième victoire consécutive, la septième en huit matchs disputés à l’extérieur cette saison. Une série qui intervient après une période bien plus compliquée au cours de laquelle l’OM s’était incliné largement deux fois à domicile, lors des réceptions du PSG (0-3) et l’AJ Auxerre (1-3).

« C’est une bonne période, parce qu’on venait d’un moment, après Auxerre, 0-3 à la mi-temps, tu te poses quand même quelques questions. Cette trêve était un peu longue », a avoué Pablo Longoria, dans un entretien accordé au youtubeur et streamer Zack Nani. Mais dimanche contre l’ASSE, le président de l’OM a pris beaucoup de plaisir à voir évoluer son équipe.

« Hier (dimanche) avec la façon de jouer de l’équipe, c’est un des matchs où j’ai pris le plus de plaisir à voir l’équipe sous Roberto (De Zerbi). Je lui ai dit hier après le match. On est loin de l’idée à laquelle le coach veut arriver, mais on voit quand même que l’équipe répond bien. Je vois que les joueurs commencent à prendre plus de plaisir à chaque match », a ajouté Pablo Longoria. De là à parler de match le plus abouti depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi ? : « Pour moi c’est un des matchs qui rassemble le plus à Roberto. Beaucoup de jeu entre les lignes, trouver la sortie de balle et chercher l’espace intermédiaire. Tu vois beaucoup de choses qu’il travaille. Ca fait plaisir pour les joueurs et surtout pour le coach. »