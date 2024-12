OM : De Zerbi allume son vestiaire !

Arnaud De Kanel

L'OM maintient sa cadence infernale à l'extérieur avec un septième succès en huit rencontres acquis dimanche soir face à l'ASSE. A l'inverse, le club phocéen est beaucoup plus fébrile au Vélodrome. Roberto De Zerbi s'est d'ailleurs dit « triste » et « déçu » de ses joueurs après les récents matchs disputés à domicile.

Et de sept pour l'OM ! Dimanche soir, les hommes de Roberto De Zerbi ont signé un septième succès hors de leurs terres, ce qui fait du club phocéen la meilleure équipe d'Europe à l'extérieur. Une performance qui contraste forcément avec les nombreuses déconvenues du Vélodrome où les joueurs sont tétanisés. Roberto De Zerbi n'a d'ailleurs pas été tendre avec ses hommes au moment d'évoquer les dernières sorties olympiennes à domicile.

Riolo révèle des coulisses surprenantes de la mise au vert de l'OM 🟠, une décision qui a galvanisé l'équipe avant un match décisif !

➡️ https://t.co/mMOngmwCg6 pic.twitter.com/VCrdIOOspA — le10sport (@le10sport) December 9, 2024

«Nous devons faire les matchs à la maison comme nous le faisons à l'extérieur»

« Je pense que c'est en effet un de nos meilleurs matchs. Je pense qu'à Toulouse ça avait été très bien aussi. Je pense que l'équipe s'améliore dans la connaissance de ce que nous devons faire, de ce que je demande. (...) Non, nous ne sommes pas tranquilles. Peut-être que les joueurs, à l'extérieur jusqu'à présent, se sont mieux exprimés. Mais nous avons aussi les matchs à la maison, et nous devons faire les matchs à la maison comme nous le faisons à l'extérieur. En regardant les données, si nous avions eu une meilleure moyenne à la maison, à cette heure nous pourrions avoir 4 ou 5 points de plus. Ça voudrait dire être avec le Paris Saint-Germain. Et on a perdu des points, Angers, Reims, à la maison », a tout d'abord déclaré le coach de l'OM en conférence de presse, avant d'égratigner ses joueurs.

«C'est ce qui m'a un peu laissé triste, déçu»

« Mais plus que les points, on n'a pas joué. On n'a pas joué, on était bloqués. C'est ce qui m'a un peu laissé triste, déçu, et ce sur quoi on travaille. On ne dort pas et on travaille sur ça », a assuré Roberto De Zerbi. Les Olympiens n'auront pas le droit à l'erreur samedi face au LOSC.