De Zerbi : La direction de l’OM lui lance un avertissement !

Nommé conseiller sportif et institutionnel de l’OM en juillet dernier, Fabrizio Ravanelli n'a pas hésité à prendre Roberto De Zerbi entre quatre yeux afin de le mettre dans les meilleures dispositions possibles au sein de sa nouvelle équipe. Et l'ancien attaquant italienne lui a notamment lancé un avertissement : il doit rester authentique pour réussir à l'OM.

Quelques jours après la nomination officielle de Roberto De Zerbi en tant que nouvel entraîneur de l'OM, un autre Italien débarquait au sein du club phocéen l'été dernier. Il s'agissait cette fois-ci d'une vieille connaissance : Fabrizio Ravanelli, ex-attaquant passé par l'OM entre 1997 et 2000, a été nommé conseiller sportif et institutionnel aux côtés du président Pablo Longoria. Et il a lâché quelques anecdotes dimanche dans un entretien accordé à La Tribune.

« Il ne doit pas changer »

Le premier sujet concerne Roberto De Zerbi, à qui Ravanelli a lancé un avertissement clair au moment de son arrivée à l'OM : « J’ai dit à Roberto : 'Marseille c’est ta ville maintenant.' Mais j’insiste pour qu’il reste lui-même. Pour être admiré, il ne doit pas changer », confie l'ancien attaquant italien de l'OM.

« J’ai un objectif secret... »

Et Ravanelli évoque également ses échanges en coulisses avec Pablo Longoria : « Au président, j’ai soufflé : 'Dieu t’a donné un cerveau, il faut t’en servir pour écrire l’Histoire (…) J’ai un objectif secret : que tout le stade chante le nom de notre président à la fin de la saison », poursuit le dirigeant de l'OM.