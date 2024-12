Mercato : L’OM a signé le prochain Guardiola ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Un vent venu d'Italie a déferlé sur Marseille cet été. Pour renforcer les rangs marseillais, Pablo Longoria a pris la décision de s'attacher les services de Roberto de Zerbi, mais aussi de Fabrizio Ravanelli. Entre ces deux hommes sanguins, le courant est tout de suite passé. En évoquant son entraîneur, le conseiller institutionnel et sportif de l'OM l'a comparé aux plus grands.

On ne peut pas dire que le palmarès de Roberto de Zerbi soit reluisant. Depuis le lancement de sa carrière, l’entraîneur de l’OM n’a remporté qu’une Supercoupe d’Ukraine avec le Chakhtar Donetsk. Bien loin des trois Ligue des champions remportés par Pep Guardiola. Pourtant, Fabrizio Ravanelli estime que De Zerbi présente toutes les qualités pour rejoindre le gotha.

De Zerbi sur les traces de Guardiola ?

« De Zerbi est en train d’entrer dans le cercle des Lippi, Capello, Conte ou Guardiola » a confié le conseiller sportif et institutionnel de l’OM. Mais pour prétendre rejoindre cette classe, De Zerbi doit faire ses preuves à Marseille. Pour l’instant deuxième, le technicien espère mieux de son équipe. « C’est le début. Il n’est pas encore satisfait à 100 %. Il voudrait voir sur 90 minutes ce que l’équipe a réussi en seconde période face à Monaco et Lens. Les joueurs sont tombés amoureux de lui, son idée a tout de suite été comprise » a confié Ravanelli.

« J’ai su qu’on ne s’était pas trompés »

Mais le dirigeant de l’OM ne doute pas de son entraîneur. Selon lui, De Zerbi est particulier, unique, ce qui pourrait lui permettre de passer un cap. « Le coach m’invite parfois chez lui pour partager un verre de vin rouge et regarder des matchs européens. Lors de notre premier échange en vidéo, ma femme était proche de moi A la fin, elle m’a dit « Il est extraordinaire ». Le jour où on s’est rencontrés à Marseille, j’ai su qu’on ne s’était pas trompés. Après quelques jours seulement, on partageait des moments en famille. Dans le football, beaucoup ont la grosse tête. De Zerbi, lui, se donne à tout le monde » a-t-il lâché au cours d’un entretien à La Tribune du Dimanche.