OM : Un joueur passe proche de la mort, il déballe tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Passé par l'OM à la fin des années 2000, Renato Civelli est passé proche de perdre la vie. Alors qu'il s'était rendu dans le quartier des Goudes pour pêcher, le joueur a été emporté par une vague. Sorti d'affaire, le défenseur argentin s'est vu partir avant de sortir par chance de la mer.

Retraité des terrains depuis 2021, Renato Civelli a accordé un long entretien à Football Club Marseille. L’occasion pour l’ancien joueur argentin de revenir sur son passage à l’OM et de révéler une anecdote. Durant un jour off, Civelli avait été proche de perdre la vie.

« Je meurs »

« On avait un jour off et je suis allé pêcher aux Goudes. Puis le mistral est arrivé, m’a emporté et je n’arrivais pas à sortir de l’eau. .Je tapais les cailloux et à un moment je me suis dit « je meurs » » a déclaré Civelli.

« Je n’ai rien attrapé à la pêche »

Par chance, le joueur, passé plus tard par Nice et Lille, est parvenu à sortir de l’eau sain et sauf. Aujourd’hui, il évoque cette mésaventure avec le sourire. « Heureusement, une vague m’a fait sortir. Je ne sais plus combien de temps je suis resté dans la mer, j’étais tout seul. En plus je n’ai rien attrapé à la pêche » a lâché Civelli.