Mercato : L'OM prépare du lourd !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ça va encore bouger à l'OM. Après un été particulièrement intense sur le marché des transferts, le club marseillais entend bien apporter quelques ajustements au groupe de Roberto de Zerbi. Le secteur défensif devrait être une priorité pour Pablo Longoria et Mehdi Benatia, qui vont devoir aussi alléger le navire marseillais cet hiver.

Avec treize arrivées cet été, on pourrait se dire que l’OM n’a pas nécessairement besoin de se renforcer lors du prochain mercato d’hiver. D’ailleurs, les récents propos de Mehdi Benatia tendent plutôt vers une forme de stabilité de projet. « On peut changer beaucoup de choses. Les défenseurs qui sont arrivés au mercato sont des joueurs de grande qualité. Si on y croyait il y a trois mois, on y croit encore aujourd'hui. (...) Quand tu as 3-4 joueurs qui ne jouent pas à leur meilleur niveau, on a l'impression qu'il faut tout changer. On a des matchs trop importants qui arrivent. On peut toujours regarder comment renforcer l'équipe. Ce sera fait » avait déclaré le conseiller sportif de Pablo Longoria à RMC. Tout en rajoutant ceci : « On va voir ce qu'on peut faire ». Car malgré le postulat de départ, l’OM ne ferme pas la porte à quelques opportunités.

Voilà la grande priorité de l'OM

Il y a quelques jours, L’Equipe dévoilait les priorités de l’OM, notamment l’arrivée d’un défenseur central capable de concurrencer Leonardo Balerdi. Une information confirmée par Karim Attab sur Radio Maritima. Et les premiers noms commencent à apparaître sur la toile. Ancien du Napoli, Kalidou Koulibaly (Al-Hilal) est cité, tout comme Benoît Badiashile (Chelsea). Selon Attab, les autres acquisitions dépendront des départs. « Pour qu’un latéral droit qui arrive, il faut qu’il y a un qui parte. Pareil pour le poste gauche et la défense centrale.Il y a des retouches à apporter » a-t-il confié.

Le mercato conditionné à des départs ?

Justement, l’OM tablerait sur plusieurs départs. « Il doit y en avoir trois ou quatre. Il y a le cas de Chancel Mbemba, qui va libérer de la masse salariale » a confié Attab. Le défenseur congolais pourrait rendre service à son équipe, avec qui les relations sont devenues glaciales. Peu utilisé par Roberto de Zerbi, Emran Soglo ne sera pas non plus retenu. Quant à Amir Murillo et Bamo Meïté, leur cas n’a pas encore été tranché.