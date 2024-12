OM : L’annonce de Benatia pour les prochains transferts

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Durant le dernier mercato estival, l’OM a pris l’accent canadien, accueillant ainsi Ismaël Koné et Derek Cornelius. Et voilà qu'à l’avenir, le club phocéen devrait continuer d’exploser le marché nord-américain. Comme l’a révélé Mehdi Benatia, en plus des joueurs canadiens, l’OM a également un oeil sur la MLS.

Conseiller sportif de l’OM, Mehdi Benatia était donc en charge du mercato du club phocéen cet été. Sous la houlette du Marocain, ça a beaucoup bougé avec pas moins de 12 recrues à Marseille. On retrouve notamment parmi elles deux Canadiens : Ismaêl Koné et Dereck Cornelius. Benatia a d’ailleurs fait une confidence à ce propos et sur les prochains transferts à l’OM.

L’OM version Amérique du Nord

Pour La Presse, Mehdi Benatia a évoqué l’arrivée de ces 2 joueurs canadiens à l’OM. Il confie alors : « La perception des joueurs canadiens a beaucoup évolué ces dernières années, et de manière très positive. Ismaël et Derek étaient des joueurs que nous suivions et que nous voulions absolument recruter ».

« Un œil attentif sur la MLS »

L’OM se tourne ainsi vers l’Amérique du Nord et à ce propos, Mehdi Benatia, conseiller sportif du club phocéen, a annoncé : « Nous avons toujours un œil attentif sur la MLS qui est un championnat en constante progression, mais également sur les matchs de l’équipe nationale ».