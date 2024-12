Mercato : Une révolution est annoncée au PSG ?

Alexis Brunet

Le mercato hivernal du PSG s’annonce animé. Les dirigeants parisiens souhaiteraient changer certaines choses dans les prochaines semaines afin de remonter au classement en Ligue des champions. Des modifications qui serviraient à élever la valeur de l’effectif et surtout à progresser. Parmi les secteurs à renforcer en priorité, l’attaque est clairement identifiée, vu les difficultés des Parisiens en Ligue des champions.

Lors de ses dernières conférences de presse, Luis Enrique n’a eu de cesse d’expliquer qu’il était satisfait de son effectif actuel et qu’il n’est donc pas nécessaire de débourser des millions lors du mercato hivernal. Toutefois, selon RMC Sport, cela serait le discours public du coach du PSG. En privé, ce dernier affirme n’être pas satisfait de son effectif.

La défaite face au Bayern a ouvert les yeux au PSG

Bonne nouvelle pour Luis Enrique, sa direction serait d’accord avec lui. La défaite face au Bayern Munich (1-0) aurait déclenché une prise de conscience chez l’état-major parisien. La situation ne serait pas décrite comme alarmante, mais les dirigeants du PSG sont d’accord pour dire que des changements sont nécessaires afin de faire progresser encore plus l’effectif.

Pas de révolution, mais des ajustements

Toutefois, il ne faudrait pas attendre une révolution lors du mercato hivernal. Le PSG ne devrait apporter que quelques modifications à l’effectif de Luis Enrique et s’il le peut. Pour cela, il faut trouver les bons joueurs et qu’ils soient disponibles, ce qui est toujours plus compliqué à cette période de l’année. Le recrutement d’un numéro neuf pour concurrencer Gonçalo Ramos, surtout en cas de départ de Randal Kolo Muani, pourrait être une possibilité.