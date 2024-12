OM : «En plein rêve», il se lâche sur la succession de Longoria

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis quelques mois, un visage familier est réapparu du côté de l'OM. Joueur emblématique de la fin des années 90, Fabrizio Ravanelli a fait son grand retour à Marseille pour occuper le rôle de conseiller institutionnel et sportif du club. L'Italien l'assure, il n'a pas l'intention de voir plus grand et de menacer son président.

Roberto de Zerbi n’est pas le seul à avoir posé ses valises à l’OM cet été. En juillet dernier, le club marseillais officialisait le retour de Fabrizio Ravanelli pour occuper le rôle de conseiller institutionnel et sportif. Un titre énigmatique sur lequel l’Italien est revenu ce dimanche.

« J'ai envie de réaliser des choses importantes »

« Je dois être un exemple pour tous, je mets de l’huile dans les rouages. J’aurais pu rester à la maison. Mais à bientôt 56 ans, j’ai envie de réaliser des choses importantes » a confié le dirigeant marseillais à La Tribune du Dimanche.

Il répond pour la succession de Longoria

Au cours de cet entretien, Ravanelli a confirmé qu’il ne visait pas la présidence de l’OM. « Non je n’ai pas l’ambition de prendre la place d’un autre. J’essaie seulement de partager ma passion, mon expérience du club et mon professionnalisme. J’ai été joueur de l’OM, puis j’en suis devenu supporter. Aujourd’hui, je suis dirigeant, c’est un rêve » a-t-il lâché.