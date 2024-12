OM : Greenwood rejoint déjà Neymar !

Thomas Bourseau

L’OM tient en la personne de Mason Greenwood le meilleur buteur de sa saison avec 10 réalisations. La recrue phare du dernier mercato du tandem de l’OM Pablo Longoria-Medhi Benatia aura eu besoin de 14 apparitions dans l’élite du championnat pour faire grimper son compteur à 10 buts. Au XXIème siècle, c’est simple, il n’y a que Neymar et Zlatan Ibrahimovic qui ont été plus efficaces que l’attaquant de l’Olympique de Marseille. Explications.

Mason Greenwood réalise des débuts canons à l’OM. Dimanche soir, sur la pelouse de Geoffroy-Guichard face à l’ASSE (2-0), l’ailier anglais de 23 ans recruté pour 31M€ à la dernière intersaison a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets sur penalty. Comme ce fut le cas une semaine plus tôt pendant la réception de l’AS Monaco à l’Orange Vélodrome. Un but qui a scellé le sort de cette confrontation face au promu de Ligue 2 et qui a permis au passage à l’OM de retrouver la place de dauphin du PSG en championnat en comptant cinq points de moins que le champion de France à une seule journée de la trêve internationale. Samedi prochain, l’Olympique de Marseille recevra le LOSC lorsque le PSG recevra l’OL au Parc des princes.

Raspadori en route vers l'OM ? 🚀 Une bonne affaire pourrait se dessiner cet hiver avec le club marseillais !

➡️ https://t.co/VaJj54Rq3N pic.twitter.com/Z18r2dHWTD — le10sport (@le10sport) December 9, 2024

Il aura fallu 14 matchs de Ligue 1 pour que Greenwood marque 10 fois avec l’OM

Mason Greenwood entre un peu plus dans l’histoire des statistiques de la Ligue 1. De quoi ravir son entraîneur Roberto De Zerbi. « Mason (ndlr Greenwood) mérite tout ce qu’il lui arrive. Il a pressé, joué avec de la générosité, c’est bien pour lui ».

En inscrivant son 10ème but en 14 journées de championnat, l’attaquant anglais est parvenu a rejoint Sonny Anderson dans un cercle très fermé. En 1994, le Brésilien avait atteint la barre des 10 buts en 12 journées et fait donc mieux que Greenwood, mais il n’est pas le seul malgré la précocité de l’ancien enfant prodige du centre de formation de Manchester United.

Neymar avait eu besoin de 13 apparitions avec le PSG pour que son compteur affiche 2 chiffres

Star montante incontestée du football mondiale derrière Lionel Messi et Cristiano Ronaldo au moment de sa signature au PSG à 25 ans à l’été 2017, Neymar ne s’est pas fait prier pour être décisif dans la capitale. Que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des champions, le « Ney » a empilé les buts. Si bien qu’au bout de son 13ème match dans l’élite du football français, face au Stade Rennais, le Brésilien inscrivait son 10ème et 11ème but avec le Paris Saint-Germain, devançant ainsi Mason Greenwood d’une petite apparition.

Précoce, Ibrahimovic avait plié le débat en 9 matchs

Zlatan Ibrahimovic était et restera la première grande star du projet QSI. Transféré en juillet 2012 de l’AC Milan, celui qui est devenu meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain avec 156 buts avant de laisser sa place à Edinson Cavani puis à Kylian Mbappé, n’a pas perdu de temps. Buteur dès son premier match contre le FC Lorient (2-2) par deux fois, Ibrahimovic poursuivra sur cette belle série en arrivant à la barre des 10 réalisations en seulement 9 rencontres de Ligue 1 disputées. Le recordman de l’histoire du championnat au XXIème siècle…