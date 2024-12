OM : Le vestiaire se lâche sur le calvaire de Wahi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Une nouvelle fois, Elye Wahi a débuté une rencontre sur le banc. Face à l'ASSE ce dimanche (0-2), l'ancien attaquant du RC Lens est entré à la 69ème minute, sans parvenir à trouver la faille. La dynamique enclenchée par la grande forme de Neal Maupay n'est pas favorable pour le joueur. Mais selon ses coéquipiers, il y a du mieux chez l'ancien montpellierain.

Entre Neal Maupay et Elye Wahi, la hiérarchie est claire. Longtemps deuxième, l’attaquant prêté par Everton est parvenu à combler le retard sur son concurrent et à s’imposer sur la ligne d’attaque. Encore ce dimanche face à l’ASSE, l’ancien niçois a délivré une nouvelle passe décisive, sa quatrième en trois matchs. Un peu plus discret après la pause, Maupay a laissé sa place à Derek Cornelius à la 69ème minute, mais sa prestation a été suffisante pour obtenir les louanges de Roberto de Zerbi en conférence de presse.

« En ce moment Neal Maupay est fondamental »

« C’est vraiment un exemple, sur et en dehors du terrain. Il a énormément de qualités, il a de l'agressivité. Il est différent d'Elye Wahi, qui prend mieux la profondeur. Lui, c'est un joueur de surface de réparation. Ils ont un âge différent, et Wahi est aussi très important. Mais c'est vrai qu'en ce moment Neal Maupay est fondamental » a déclaré l’entraîneur de l’OM, confirmant ainsi que Maupay a pris le dessus sur Wahi.

Le vestiaire vole à son secours

Entré en cours de seconde période, l’ancien attaquant du RC Lens n’est pas parvenu à trouver la faille malgré deux belles frappes (79,87ème). Wahi n’a plus inscrit le moindre but depuis le 20 octobre dernier. Mais selon son capitaine Leonardo Balerdi, le joueur remonte doucement la pente. « Je pense que tout le monde tire dans le même sens. Par exemple, Elye, quand il rentre, il le fait bien, même s’il n’a pas beaucoup de temps de jeu. Mais il fait les efforts, et on commence à se sentir très, très bien sur le terrain » a-t-il confié en zone mixte.