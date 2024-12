OM - Pogba : «C'est toi le directeur sportif ?», Rabiot le fait halluciner

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Du côté de l'OM, le dossier Paul Pogba fait énormément parler. Adrien Rabiot n'a d'ailleurs pas hésité à évoquer publiquement une arrivée de son compatriote français. Ce n'est pas la première fois que le Marseillais en parle et ça n'a pas manqué de générer certaines critiques de la part de Daniel Riolo.

Dimanche soir, l'OM s'est imposé face à l'ASSE. Suite à cette rencontre, Adrien Rabiot a parlé mercato et d'une possible arrivée de Paul Pogba. Le Marseillais a alors confié : « Bien sûr, j'aimerais bien jouer avec Paul. On n'a pas eu trop l'opportunité de jouer ensemble à la Juve car il a eu pas mal de pépins, j'étais très déçu. On l'invite grandement à venir jouer à l'OM ».

« Pas à lui de gérer ça »

Lors de L'After Foot, Daniel Riolo a quelque peu repris de volée Adrien Rabiot suite à ses propos sur Paul Pogba. Il a ainsi balancé : « Rabiot, ça doit faire 2 ou 3 fois qu'il en parle. A un moment, t'as un envie de lui dire : "C'est toi le directeur sportif ?" C'est quand même étonnant cette prise de position. Que tu le dises une fois, ok, mais là, que tu le dises sans arrêt... Ce n'est pas à lui de gérer ça ».

La réponse de l'OM pour Pogba

Par ailleurs, Daniel Riolo s'est renseigné auprès de l'OM concernant les rumeurs d'une arrivée de Paul Pogba. « Tu demandes à l'OM, j'ai demandé, "ouais pour l'instant, on pense au match à venir. En janvier, on pensera mercato". En gros, c'est une phrase qui veut dire on va quand même se renseigner », a dévoilé Riolo.