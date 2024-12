«C’était fatigant», l’aveu de l’OM sur l’arrivée de Roberto De Zerbi !

Thomas Bourseau

Chaque été ou presque, c’est la même chanson pour Pablo Longoria. Le président de l’OM doit mettre la main sur un nouvel entraîneur afin de remplacer celui qui s’en va. Roberto De Zerbi fut l’heureux élu et sa nomination a été le dénouement d’un processus qui a eu le mérite de lessiver Longoria comme ce dernier l’a avoué sur la chaîne Twitch de Zack Nani.

En l’espace de trois ans et demi de présidence à l’OM, Pablo Longoria n’a passé qu’un seul été sans devoir dénicher un nouvel entraîneur, son premier en 2021 quelques mois après la nomination de Jorge Sampaoli. Lors des intersaisons suivantes, Igor Tudor a déposé ses valises dans la cité phocéenne, suivi par Marcelino et Roberto De Zerbi cet été.

Des sacrifices en vue à l'OM ? 🤔 La rumeur Pogba prend de l'ampleur, mais le club tempère les ardeurs... Que va-t-il se passer ?

➡️ https://t.co/Qv7NOW2v7a pic.twitter.com/5abWun9A5q — le10sport (@le10sport) December 10, 2024

«La recherche de l’entraîneur cet été était un dossier où on a investi beaucoup de temps»

Invité à s’exprimer sur l’arrivée de Roberto De Zerbi officialisée le 29 juin dernier par l’Olympique de Marseille avec un contrat de trois ans, Pablo Longoria n’a pas dissimulé le fait que ce dossier fut éreintant pour lui et son comité directeur à l’OM. « L’arrivée de De Zerbi cet été ? C’est un plaisir. Mais c’était fatigant. La recherche de l’entraîneur cet été était un dossier où on a investi beaucoup de temps ».

«Dans un premier temps, on avait des noms en tête»

Présent sur la chaîne Twitch de Zack Nani lundi soir dans le cadre d’un live pour l’émission Zack en roue libre, le président de l’OM a révélé ne pas vraiment avoir hésité bien qu’il y ait eu d’autres pistes enclenchées par les décideurs pour succéder à Jean-Louis Gasset.

« Si on a hésité ? Il y avait des choses très claires. Dans un premier temps, on avait des noms en tête, mais c’est vrai que dans le même temps Roberto (ndlr De Zerbi) était toujours disponible. C’est vrai qu’on avait ça dans un coin de la tête, même en sachant que c’était très compliqué ». Néanmoins, Pablo Longoria ne remet absolument pas son choix en question et se félicite de l’avoir fait au vu de la tournure des évènements.

« Mais c’était quelqu’un qui disait qu’il porte la passion, c’est un passionné de football qui ne s’écoute pas souvent. Et la relation qui s’est créé entre Medhi (ndlr Benatia) et le coach, tu le vois qu’il est content de le vivre avec beaucoup de passion ».