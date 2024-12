Pogba : L’OM prépare un énorme coup pour 2025 ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Annoncé dans son viseur depuis plusieurs semaines, Paul Pogba intéresse bel et bien l’OM. Un intérêt réciproque, mais le milieu de terrain âgé de 31 ans ne pourra pas reprendre la compétition avant mars 2025. Difficile d’imaginer qu’il soit opérationnel dès le printemps prochain, et son arrivée serait plutôt dans l’optique de la saison prochaine.

Comme indiqué par RMC Sport, l’OM a lâché une petite confidence à propos du dossier Paul Pogba : « Le dossier est… difficile ». Le club assure ne pas discuter avec l’international français (91 sélections), mais semble tout de même s’intéresser à la possibilité de le recruter.

L’OM intéresse Paul Pogba

Paul Pogba de son côté aimerait bien évoluer en France, et pourquoi pas à l’OM. Un club qui lui permettrait de se mettre en valeur afin de retrouver l’équipe de France, un de ses objectifs. Cependant, Marseille ne veut pas non plus prendre le risque de perturber la cohésion de son vestiaire en recrutant Paul Pogba.

Pogba à l'OM pour la saison prochaine ?

Mais même s’il s'engage finalement avec l’OM, le milieu de terrain âgé de 31 ans ne devrait pas rejouer tout de suite. Il doit déjà attendre mars 2025 avant de pouvoir reprendre la compétition et aura très certainement besoin de temps après avoir été éloigné des terrains pendant si longtemps. L’OM verrait donc sa venue comme un renfort dans l’optique de la saison prochaine et non dès celle-ci.