Thierry Henry : Sa belle histoire d'amour avec un collègue !

Alexis Brunet

Après sa belle médaille d’argent à la tête de l’équipe de France olympique, Thierry Henry est de retour à la télévision. L’ancien joueur d’Arsenal intervient dans l’émission Champions League Today sur CBS Sports, aux côtés de Micah Richards et de Jamie Carragher. L’ancien défenseur de Manchester City est d’ailleurs totalement fan de son collègue français et leur relation est très bonne.

Malgré qu’il ne soit plus sur un terrain, Thierry Henry reste toutefois l’un des acteurs majeurs du football. Les soirs de Ligue des champions, le Français donne son avis et fait rire les spectateurs dans l’émission Champions League Today diffusée sur CBS Sports. La légende d’Arsenal forme d’ailleurs un joli trio avec deux autres anciens footballeurs, Jamie Carragher et Micah Richards.

« Il explique le jeu mieux que quiconque »

Micah Richards est donc collègue avec Thierry Henry, mais il est surtout fan. L’ancien défenseur de Manchester City a expliqué au Parisien tout le bien qu’il pensait de l’ex-attaquant de l’équipe de France. « C’est un grand penseur. Tactiquement, il explique le jeu mieux que quiconque avec qui j’ai travaillé. C’est le meilleur tacticien que je connaisse, il décompose les choses mieux que jamais. C’est un manager, il a si bien réussi aux Jeux Olympiques. Il est une source d’inspiration. Et c’est un gars sympa. »

« C’est juste un bonheur absolu »

Mais Thierry Henry n’est pas seulement un très grand connaisseur de football, il est surtout un mentor pour Micah Richards. L’ancien attaquant l’a d’ailleurs pris sous son aile, ce qui est phénoménal pour Richards, qui a grandi en regardant Arsenal. « Il m’a aussi pris sous son aile, montré différentes choses tactiques sur les matchs. Évidemment, j’adore Manchester City, c’est mon équipe maintenant. Mais j’ai grandi avec Arsenal. Donc pour moi, travailler avec Thierry est encore plus précieux maintenant, c’est juste un bonheur absolu. » Un bonheur qui pourrait toutefois être interrompu si Thierry Henry retrouve un banc de touche prochainement.