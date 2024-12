OM : L’annonce qui va mettre le feu à Marseille !

Thomas Bourseau

L’Olympique de Marseille peinait à faire exulter ses supporters à l’Orange Vélodrome ces dernières semaines. Toutefois, dimanche soir au terme du choc opposant le club phocéen à l’AS Monaco, les Marseillais ont signé une victoire qui devrait les mettre sur la voie du succès à domicile aux yeux de Geronimo Rulli.

L’OM a enfin renoué avec la victoire à l’Orange Vélodrome dimanche dernier lors du sommet de la 13ème journée de Ligue 1. Après un nul concédé face au SCO d’Angers (1-1) et deux défaites contre le PSG (3-0) et l’AJ Auxerre (3-1), l’équipe phocéenne a pris le meilleur sur l’AS Monaco dans les ultimes minutes de la rencontre grâce à un penalty transformé par Mason Greenwood (2-1).

«Il ne faut jamais oublier qu’on est une équipe relativement jeune»

Les contre-performances de l’OM à domicile irritaient Roberto De Zerbi au point où l’entraîneur de l’Olympique de Marseille avait clairement fait savoir qu’il pourrait plier bagage si le problème de résultats au Vélodrome était de son fait. Geronimo Rulli a annoncé du lourd aux supporters de l’Olympique de Marseille.

« Il ne faut jamais oublier qu’on est une équipe relativement jeune. On arrive de différents clubs, chacun avec son caractère et ses qualités, et ici on vit le football comme nulle part ailleurs ».

«Je pense qu’à partir de maintenant tout ira de mieux en mieux au Vélodrome»

« Ça peut donc nécessiter un petit temps d’adaptation. Je pense qu’à partir de maintenant, et depuis ce match contre Monaco, tout ira de mieux en mieux au Vélodrome ». a conclu le portier de l’OM en interview pour RMC Sport.