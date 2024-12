Mercato - OM : Drogba, Aubameyang… Une vieille habitude de retour ?

Thomas Bourseau

Ces deux dernières décennies ont vu l’OM et Chelsea faire affaire à plusieurs reprises. Que ce soit dans un sens ou dans l’autre, les deux clubs se sont échangés bien des joueurs comme Didier Drogba, William Gallas ou plus récemment Pierre-Emerick Aubameyang. Ces derniers temps, il est spécifié que la direction sportive marseillaise, après avoir fait le coup avec Aubameyang, se pencherait sur les situations de Wesley Fofana et de Benoît Badiashile. De quoi faire perdurer la tradition.

Décidément, le lien entre Chelsea et l’OM ne semble jamais avoir été rompu. Depuis le début des années 2000, ils sont nombreux à avoir fait la bascule entre le club londonien et l’équipe phocéenne ou inversement. Le dernier en date n’est autre que Pierre-Emerick Aubameyang en 2023. Mais il est question ces derniers temps d’intérêts de l’Olympique de Marseille pour Wesley Fofana ou encore Benoît Badiashile. L’ex-joueur de l’ASSE, à Chelsea depuis 2022, est né à Marseille et a avoué à Free Foot dernièrement avoir été contacté par téléphone en personne par le conseiller sportif du club marseillais : Medhi Benatia.

« J’ai eu un appel qui m’a très touché. Ça serait mentir de dire que je ne l’ai pas calculé. C’était Medhi Benatia, de l’Olympique de Marseille, le directeur sportif. Et c’est sûr que ça m’a touché. Je pense que tout le monde sait pourquoi et… J’ai eu une réflexion. Mais voilà, l’objectif à l’heure actuelle c’est de réussir à Chelsea, d’essayer d’enchaîner les matchs, de m’imposer dans mon club ».

Après Fofana, l’OM a joint Badiashile ?

Ce jeudi, CaughtOffside affirme qu’un autre défenseur central de Chelsea, également passé par la Ligue 1 à l’AS Monaco, figurerait dans les petits papiers de l’OM. Des sources proches de l’opération auraient informé le média britannique que l’Olympique de Marseille auraient entamé les discussions avec l’international français aux deux sélections. Toutefois, Enzo Maresca qui n’est autre que l’entraîneur de Chelsea, le tiendrait en haute estime. Ce qui pourrait grandement contrecarrer les plans de l’OM dans la course à la signature de Benoît Badiashile.

Aubameyang et Leboeuf ont quitté Chelsea pour l’OM

Si toutefois Benoît Badiashile parvenait à déposer ses valises dans la cité phocéenne, ce serait l’un des nombreuses opérations effectuées entre Chelsea et l’OM. Le dernier en date est encore dans les mémoires des supporters de l’Olympique de Marseille avec ses 30 buts et 11 passes décisives la saison passée. Auba a mis le feu à plusieurs reprises à l’Orange Vélodrome avant d’accepter le pont d’or d’Al-Qadsiah en Arabie saoudite l’été dernier. Et avant lui, ce fut Frank Leboeuf, 23 années plus tôt, qui décidait de mettre un terme à son aventure londonienne de quatre saisons pour une ultime pige en Europe, à l’OM, avant son départ pour le Qatar.

Batshuayi, Azpilicueta, Drogba et Gallas troquent la tunique de l’OM pour Chelsea

Avant Pierre-Emerick Aubameyang, la norme était un transfert entre l’OM et Chelsea, et non l’inverse. En 2016 fermait le chapitre de deux saisons à l’Olympique de Marseille où il avait fait trembler les filets plus de 30 fois afin de goûter à la Premier League. Chelsea fut son choix bien qu’il ne se soit pas avéré payant au vu de son temps de jeu famélique et ses nombreux prêts en 6 saisons au Borussia Dortmund, au Valence CF, à Crystal Palace et au Besiktas.

César Azpilicueta a pour sa part connu une bien meilleure transition entre l’OM et Chelsea à l’été 2012. En 11 années passées au club, « Azpi » a notamment remporté la Ligue des champions en 2021 et le Mondial des clubs en finissant même capitaine des Blues. Didier Drogba et William Gallas en 2004 et 2001 avaient ouvert la voie aux joueurs de l’OM à Stamford Brigde. L’un est devenu une légende du club londonien grâce à la détermination de José Mourinho de le recruter et l’autre s’est imposé au sein de la défense de Chelsea en affichant plus de 200 matchs au compteur.