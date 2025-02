OM/ASSE : «Les larmes aux yeux», il n’a jamais vu ça !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Homme de terrain sur Canal+, Laurent Paganelli a suivi la campagne de Ligue des Champions de Brest cette saison. De quoi donner lieu à de très beaux moments avec les supporters du club breton. Certains moments resteront d’ailleurs gravés à jamais, lui qui a vécu des instants très forts, encore plus que ce qu’il peut connaitre avec l’ASSE ou l’OM.

Brest aura donc été l’une des très belles surprises de cette saison de Ligue des Champions. Alors qu’on ne s’attendait à rien avec les Bretons, ils ont surpris tout le monde, réussissant à se hisser jusqu’en seizièmes de finale. Malheureusement pour les hommes d’Eric Roy, l’obstacle PSG était trop haut. La campagne s’est donc arrêtée et pour Le Télégramme, Laurent Paganelli, qui a suivi au plus près le parcours de Brest, a raconté son expérience vécue au bord du terrain.

Paganelli-Brest, la naissance de l’histoire

« Comment je me suis retrouvé à suivre Brest tandis que Paris, Monaco et Lille étaient aussi engagés dans la plus belle des compétitions ? D’une entente cordiale avec Canal. Un, je le voulais et j’y croyais. Deux, ça leur rendait service parce que les autres se battaient plus pour avoir les trois autres clubs français (rires). Moi, ça m’allait très bien. Je savais la passion qui entourait ce club, que je me glisserais plus facilement dans cette aventure dans laquelle je me reconnais », a d’abord confié celui que travaille pour Canal+.

« J’avais les larmes aux yeux, ça prend aux tripes »

Entre Laurent Paganelli et les supporters de Brest, on a d’ailleurs pu assister à une très belle histoire. Et le principal intéressé s’en souviendra longtemps. « Les applaudissements des supporters brestois qui ont scandé mon nom avant le match contre le Real ? Quand je vais à Saint-Étienne ou Marseille, ça arrive. Mais comme ça ? Non, jamais. J’avais les larmes aux yeux, ça prend aux tripes. Il s’est clairement passé quelque chose avec les supporters. Aux commentaires, je n’ai pas été calculateur, je me suis lâché, j’étais un vrai fan du Stade Brestois, chauvin. Avec Brest, j’ai partagé des moments de vie, quelques bringues, des trucs extraordinaires. Je me souviens qu’à l’antenne, j’ai même dit que maintenant, je suis Breton », a également expliqué Laurent Paganelli.