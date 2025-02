«L’un des meilleurs au monde» : Signature prestigieuse au PSG !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Luis Enrique ne fait pas forcément l’unanimité chez les observateurs, mais l’entraîneur du PSG peut au moins compter sur le soutien de sa direction. On a d’ailleurs pu le voir il y a quelques jours de cela avec la prolongation de l’Espagnol. Désormais, Luis Enrique est sous contrat jusqu’en 2027. Une signature XXL ? C’est ce que pense Désiré Doué.

Entraîneur du PSG depuis 2023, Luis Enrique va encore rester un moment sur le banc parisien. En effet, le club de la capitale a décidé de poursuivre l’aventure avec l’Espagnol et de lui offrir un nouveau contrat. L’officialisation de la prolongation est tombée récemment, Luis Enrique est désormais lié jusqu’en 2027 avec le PSG.

« Il fait de l’équipe une vraie équipe soudée »

Pour Téléfoot, Désiré Doué s’est d’ailleurs confié sur Luis Enrique. Et le joueur du PSG a annoncé du très lourd à propos de son entraîneur : « L’un des meilleurs entraîneurs au monde ? Oui, pour moi, c’est le cas. Il fait de l’équipe une vraie équipe soudée, avec un état d’esprit extraordinaire ».

Les conseils de Luis Enrique

« Un conseil à retenir de lui ? Grandir le terrain (rire). Ça, c’est son expression. Parce que quand je suis arrivé, j’allais souvent trop vers le ballon. Et il me disait tout le temps : « Des, grandis le terrain, grandis le terrain. » Et ça, ça m’a marqué », a ajouté Désiré Doué sur Luis Enrique.