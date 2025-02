«Je n’ai jamais mis le cul dessus», Marion rousse en dit plus sur ses envies

Alexis Brunet

Depuis plusieurs années, Marion Rousse est l’un des visages du vélo du groupe France Télévisions. C’est encore plus le cas dernièrement, puisque la championne de France de cyclisme sur route en 2012 a maintenant sa propre émission sur le sujet sur France 3. À cette occasion, l’ancienne coureuse a d’ailleurs pu s’initier au BMX. Une discipline pas évidente pour cette dernière, qui a eu un peu de mal sans frein.

Marion Rousse a ajouté une nouvelle corde à son arc. Depuis le 1er février, l’ancienne coureuse est à la tête d’une émission sur France 3 intitulée « La vie à vélo ». Le concept est simple : parcourir la France à la rencontre de personnes pour qui le vélo occupe une place importante dans la vie.

Marion Rousse revit et révèle sa passion du vélo ! Découvrez son nouveau projet sur France 3 qui promet de vous emmener loin 🚴‍♀️

« J’ai bien évidemment tout de suite dit oui »

Pour France Télévisions, Marion Rousse est revenue sur cette nouvelle aventure et comment ce projet était venu à elle. Visiblement, l’ancienne coureuse n’a pas hésité longtemps avant d’accepter ce projet. « La boîte de production Grand Angle Productions m’a contactée pour me parler de ce projet d’émission qui tournait autour du vélo, j’ai bien évidemment tout de suite dit oui ! Le cyclisme, c’est un peu toute ma vie, ma passion. Pour être honnête, j’ai été assez surprise que l’on me propose d’endosser ce rôle de présentatrice. C’est tout nouveau pour moi. Je me suis dit que c’était une chouette idée. »

« Je n’ai jamais mis le cul dessus »

Samedi 15 février, un nouvel épisode de « La vie à vélo » était donc diffusé sur France 3 et Marion Rousse s’est offert une grande première. Le thème du jour était le BMX et l’ancienne coureuse a donc essayé la discipline pour la première fois. Cette dernière n’était visiblement pas très à l’aise à l’entendre. « Ce n’est pas du tout la même discipline. […] BMX, je n’ai jamais mis le cul dessus. Jamais. Faire du vélo, je sais faire (…). Ce que je ne sais juste pas faire, c’est freiner. Moi, ce qui me manque, c’est les freins. J’ai encore pas mal de progrès à faire. » On ne devrait donc pas revoir de sitôt la compagne de Julian Alaphilippe sur un BMX.